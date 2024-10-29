Kullandığınız bu ocağa dikkat! Meğer zehir saçıyormuş...

KAPALIYKEN DE TEHLİKELİ Çalışmanın başyazarı Dr. Juana Maria Delgado-Saborit, "NO2 kirliliğinin gazlı ocak kullanılan mutfaklarda elektrikli ocaklara kıyasla çok daha fazla olduğunu ilk kez 1978 yılında öğrendik. Ancak şimdi insan yaşamına etkisiyle ilgili bir rakam söyleyebiliyoruz" dedi.

Gazlı ocakların, kapalıyken bile güçlü bir sera gazı olan metan sızıntısı yaptığı da tespit edildi. Avrupa'daki evlerin yaklaşık üçte biri gazlı ocaklarla yemek pişiriyor ve en yüksek NO2 seviyelerine sahip olanlar da bu evler. Kirlilik en çok havalandırması yetersiz olan ve uzun süre yemek pişirilen evlerde görülüyor.