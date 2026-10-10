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Kurabiyeden baklavaya, kebaptan salataya! Antep fıstığını mutfakta böyle değerlendirin

Gaziantep denince akla ilk gelen lezzetlerden biri olan Antep fıstığı, mutfaklarda yalnızca baklavaya eşlik etmekle kalmıyor. Kendine özgü aroması, canlı yeşil rengi ve yüzyıllara uzanan üretim geleneğiyle bu özel ürün, hem sofraların hem de bölge ekonomisinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Peki Antep fıstığını bu kadar değerli kılan ne ve mutfakta hangi farklı şekillerde kullanılabiliyor?

Giriş Tarihi: 10.10.2026 09:27 PAYLAŞ ABONE OL

İdilika' nın Mutfağı'nda bugün Antep fıstığı var. Antep fıstığı, hem yemesi eğlenceli hem de sağlık açısından oldukça faydalı bir yiyecektir. Antep fıstığı, içerisinde bolca antioksidan ve B6 vitamini barındırmaktadır. B6 vitamini, kırmızı kan hücrelerine oksijeni taşıyan bir molekül olan hemoglobin oluşumu gibi çeşitli işlevler için önemlidir. Antep fıstığı aynı zamanda potasyum bakımından da zengindir. Bir avuç Antep fıstığı bir adet büyük muzun yarısından daha fazla potasyum içermektedir. Bazı ürünler vardır; yetiştiği toprağın adını dünyaya taşır. Antep fıstığı da onlardan biri. Gaziantep denildiğinde akla önce baklava, baklava denildiğinde ise o incecik yufkaların arasından kendini gösteren yemyeşil fıstık geliyor. Ama Antep fıstığını yalnızca baklavanın içine koyduğumuz bir kuruyemiş olarak görmek büyük haksızlık. O, Güneydoğu Anadolu'nun iklimini, emeğini, sabrını ve mutfak kültürünü üzerinde taşıyan çok kıymetli bir ürün.

BİR KURUYEMİŞTEN FAZLASI

Antep fıstığını önemli yapan yalnızca lezzeti değil. Protein, lif ve doymamış yağlar içeren besleyici bir gıda. Ancak enerji değeri yüksek olduğu için "Faydalı" diyerek sınırsız tüketmek yerine porsiyona dikkat etmek gerekiyor. Benim için asıl değerli tarafı ise başka: Bir şehrin ürünüyle nasıl özdeşleşebildiğinin en güzel örneklerinden biri olması. Gaziantep'e gittiğinizde fıstık yalnızca dükkânların vitrininde değildir. Baklavacının tezgâhında, katmercinin sacında, çarşıdaki kuruyemişçide, tarlada, üreticinin sohbetinde karşınıza çıkar. Kısacası şehrin gastronomik hafızasının bir parçasıdır.