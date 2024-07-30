Kuru fasulyenin tüm gazını alan yöntem! Sadece haşlama suyuna 1 kaşık...

KURU FASULYE NEDEN GAZ YAPAR?

Baklagillerin en sevilen çeşitlerinden biri olan kuru fasulye, aynı zamanda sağlık sorunlarına da yol açabilir. Bu gaz probleminin en büyük nedeni, kuru fasulyede bulunan oligosakkarit adlı şeker molekülüdür. Oligosakkarit, bağırsak ve midede sindirilemeyecek kadar büyük olduğu için sindirim sisteminde çeşitli sorunlara neden olur. Bağırsakların düzensiz çalışmasına ve gaz birikimine yol açan bu molekülü ortadan kaldırmak, gaz problemine de çözüm getirebilir.