Kuru fasulyenin tüm gazını alan yöntem! Sadece haşlama suyuna 1 kaşık...

Bitkisel protein kaynaklarından biri olan kuru fasulyeyi tüketirken kullanılan yöntemler, eklenen baharatlar ve bazı püf noktaları, yaşanabilecek gaz problemini önlemede oldukça etkili olabilir. İşte kuru fasulyenin gaz yapma olasılığını azaltan yöntemler...
KURU FASULYE NEDEN GAZ YAPAR?
Baklagillerin en sevilen çeşitlerinden biri olan kuru fasulye, aynı zamanda sağlık sorunlarına da yol açabilir. Bu gaz probleminin en büyük nedeni, kuru fasulyede bulunan oligosakkarit adlı şeker molekülüdür. Oligosakkarit, bağırsak ve midede sindirilemeyecek kadar büyük olduğu için sindirim sisteminde çeşitli sorunlara neden olur. Bağırsakların düzensiz çalışmasına ve gaz birikimine yol açan bu molekülü ortadan kaldırmak, gaz problemine de çözüm getirebilir.
PİŞİRME ESNASINDA...
Fasulyeyi pişirmeden önce haşlama suyuna ekleyeceğiniz 1 çay kaşığı kimyon, fasulye tükettikten sonra hissedeceğiniz gaz problemini büyük ölçüde azaltır. Aynı şekilde kekik de fasulyenin pişerken ortaya çıkan gaz yapıcı moleküllerin parçalanmasını sağlayabilir.
Kuru fasulyenin gaz yapmaması için kullanılan bir diğer yöntem ise fasulyeyi bir gece önceden suda bekletmektir. Bir gece boyunca suda bekletmek, gazın önceden çıkmasını sağlar ve haşlama sırasında yüzeye çıkan köpüğün alınması da gaz sorununu en aza indirir.
Karbonat da bu noktada en çok kullanılan püf noktalarından biridir. Fasulyenin haşlama suyuna eklenen karbonat, hem daha kolay haşlanmayı sağlar hem de gaz problemini azaltır.
Bir başka yöntem ise baklagilleri pişirirken patates kullanmaktır. Dörde bölünmüş çiğ patates, pişirme sırasında haşlama suyuna eklendiğinde gaz sorununu çözer.