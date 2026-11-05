Kuru fasulyeye ekleyince lezzetini ikiye katlıyor! İşte o baharatın sırrı

Türk sofralarının klasik lezzetlerinden kuru fasulye, hemen her evde farklı yöntemlerle hazırlanıyor. Kimi pastırmalı veya etli, kimi bol salçalı, kimi de sade pişirmeyi tercih ediyor. Ancak kullanılan malzemeler kadar baharat seçimi ve bunların yemeğe hangi aşamada eklendiği de lezzeti doğrudan etkiliyor.