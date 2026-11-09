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Kuru fasulyeyi bir de böyle deneyin! Hem pratik hem de çok lezzetli

Kuru fasulye denince akla ilk olarak geleneksel tencere yemekleri gelse de bu besleyici bakliyatla birbirinden farklı lezzetler hazırlamak mümkün. Pratik tarifler arayanlar için kuru fasulyeli köfte, mücver ve falafel güzel birer alternatif sunuyor. Az malzemeyle hazırlanan, hem doyurucu hem de lezzetli bu tariflerle kuru fasulyeye mutfakta bambaşka bir yorum katabilirsiniz. İşte sofralarınıza farklılık katacak 3 nefis tarif...

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün kuru fasulye ile yapılabilecek köftelere yer veriyorum. Vegan beslenmenin baş tacı olan kuru fasulye ile alternatif köfte tariflerimi umarım beğenirsiniz.

TERS KÖŞE KÖFTE MALZEMELER

2 su bardağı haşlanmış kuru fasulye

1 adet kuru soğan

10 yemek kaşığı un

1 adet yumurta

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

Maydanoz

Dereotu

Tuz

YAPILIŞI: Öncelikle haşlanmış kuru fasulyeyi robotta çekelim. Ardından kuru soğanı, maydanozu ve dereotunu da robotta çekelim ve yoğurma kabımızın içerisine alalım. Baharatları, unu, yumurta ve kabartma tozunu da ekleyip yoğuralım. Köfte şekli verelim. Köftelerimizi kızgın yağda iki taraflı pembeleşinceye kadar kızartalım.