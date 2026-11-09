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Kuru fasulyeyi bir de böyle deneyin! Hem pratik hem de çok lezzetli

Kuru fasulye denince akla ilk olarak geleneksel tencere yemekleri gelse de bu besleyici bakliyatla birbirinden farklı lezzetler hazırlamak mümkün. Pratik tarifler arayanlar için kuru fasulyeli köfte, mücver ve falafel güzel birer alternatif sunuyor. Az malzemeyle hazırlanan, hem doyurucu hem de lezzetli bu tariflerle kuru fasulyeye mutfakta bambaşka bir yorum katabilirsiniz. İşte sofralarınıza farklılık katacak 3 nefis tarif...

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İDİL AÇIKALIN
İDİL AÇIKALIN
Giriş Tarihi: 09.11.2026 10:00
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Kuru fasulyeyi bir de böyle deneyin! Hem pratik hem de çok lezzetli

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün kuru fasulye ile yapılabilecek köftelere yer veriyorum. Vegan beslenmenin baş tacı olan kuru fasulye ile alternatif köfte tariflerimi umarım beğenirsiniz.

TERS KÖŞE KÖFTE

MALZEMELER
2 su bardağı haşlanmış kuru fasulye
1 adet kuru soğan
10 yemek kaşığı un
1 adet yumurta
1 çay kaşığı kabartma tozu
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kırmızı pul biber
1 çay kaşığı kimyon
Maydanoz
Dereotu
Tuz
YAPILIŞI: Öncelikle haşlanmış kuru fasulyeyi robotta çekelim. Ardından kuru soğanı, maydanozu ve dereotunu da robotta çekelim ve yoğurma kabımızın içerisine alalım. Baharatları, unu, yumurta ve kabartma tozunu da ekleyip yoğuralım. Köfte şekli verelim. Köftelerimizi kızgın yağda iki taraflı pembeleşinceye kadar kızartalım.

FASULYELİ MÜCVER

MALZEMELER
1 su bardağı haşlanmış kuru fasulye
2 adet yumurta
Yarım yeşil biber
Bol miktarda kıyılmış maydanoz, dereotu ve taze nane
4-5 adet taze soğan
1 çay kaşığı kimyon
Yarım çay kaşığı karabiber
2 yemek kaşığı un
1 çay kaşığı karbonat
2-3 çorba kaşığı zeytinyağı
Tuz
Az sıvı yağ
YAPILIŞI: Öncelikle kuru fasulyenin kabuklarını soyun ve ezin. Üzerine diğer bütün malzemeleri ekleyerek iyice karıştırın. Yeşillikleri mümkün olduğunca ince doğrayın. Az sıvı yağ koyduğunuz yapışmaz tavaya kaşık yardımı ile dökerek dilediğiniz boyutta köfteler yapıp, her iki tarafını da pişirin.

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KURU FASULYELİ FALAFEL

MALZEMELER
2 su bardağı haşlanmış kuru fasulye
1 adet orta boy kuru soğan
2-3 diş sarımsak
1 adet yumurta
2 yemek kaşığı un
1 çay kaşığı karbonat
Yarım demet maydanoz
1 tatlı kaşığı kimyon
1 tatlı kaşığı kişniş
1 tatlı kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
Sıvı yağ
YAPILIŞI: Haşlanmış kuru fasulye, kuru soğan, sarımsak ve sapları ayıklanıp yıkanmış maydanozlar rondodan geçirilir ve yoğurma kabına alınır. Üzerine 1 adet yumurta kırılır ve un, karbonat, kimyon, kişniş, karabiber ve tuz ilave edilerek iyice yoğurulur. 1 saat kadar buzdolabında bekletildikten sonra ceviz büyüklüğünde parçalar koparılarak yuvarlanır. Derin bir tavada bol kızgın sıvı yağ ile kızartılır.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör
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