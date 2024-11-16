Kuru yük gemisinde demir lady! Okyanusta 8 aylık macera



DENİZİN ORTASINDA G.SARAY'IN ŞAMPİYONLUK MAÇINI İZLEDİM

- Gemide bir gününüz nasıl geçiyor?

- Biraz disiplinliyim. 07.40 gibi makine dairesinde oluyorum. Her gün yapılması gereken evrak işlerimi yaptıktan sonra makine dairesindeki rutin kontrolleri yapıyorum. Makinelerin yağ, yakıt, filtre ve ilgili parametre kontrolleri gibi. Bakım zamanı gelen ya da arıza veren bir aksam varsa onunla ilgileniyorum. Çarkçıbaşımın ve ikinci çarkçımın olası isteklerini yerine getiriyorum.

Gemide de 8:00-17:00 çalışma saati uygulanıyor normal şartlarda. Fakat gemi sürekli çalışan sistemler bütünü olması sebebiyle 7/24 teyakkuzdayız. Büyük arızalar halinde mesainiz 24 saat bile sürebiliyor.

- İnsanın gemici olmasının en önemli sebeplerinden biri maddi kazanç diyebilir miyiz?

- Evet tabii ki. Çoğunluk için maddiyat, kimisi için de yaşam biçimi. Deniz hayatına alışınca bırakamazmışsın.

Bu kontratımda 8 ay 5 gün idi. Öyle ki gemiden ayrılırken çok zorlandım. Gemilerde artık yaşanılası bir ortam var.

Mesela geçtiğimiz seneye kadar maçları öyle kolay izleyemiyorlarmış.

Hint Okyanusu'nun ortasında inanılmaz bir yağmur yağarken, köprüüstü manzarasında Galatasaray- Konyaspor şampiyonluk maçını izledim. Yaşadığım mükemmel anılarımdan birisiydi.



- Sekiz ayda geminin rotası nasıldı?

- Ben gemiye Singapur'da katıldım. Oradan Arap Yarımadası, Bangladeş, Hindistan, Singapur ve ardından büyük anılar biriktirdiğim Çin. Gemimiz Çin'de 10 yıllık tersane bakımına girdi. 40 gün Çin suları ve topraklarındaydık. Sonra Türkiye oldu ve geçtiğimiz hafta gemiden ayrıldım.

- 40 gün Çin'de ne yaptınız?

- Tersane süreci inanılmaz yoğun ve yorucuydu. İşlerimi hallettikten sonra Dalian şehrini gezmeye çıkıyordum. Harika bir şehir Dalian...

- Gemide yemekler nasıldı?

- Genel olarak gemide iyi bir aşçı ile çalışmak çok büyük avantaj. Çoğu şirkette aşçıbaşları farklı ülke vatandaşı oluyor.

Bizim aşçıbaşımız Antepli ve meşhur usta bir aşçıydı. Her gün muazzam şeyler yiyorduk. Usanmadan her gün belki de daha önce tatmadığımız yemekler yapardı.

Bazen güvertede mangal günleri yapıyorduk. Güvertede mangal keyfi inanılmaz oluyor.

- Peki gemi ile gittiğiniz yerlere turist olarak gider misiniz?

- Çin'e kesinlikle gitmek isterim. Bu kadar cana yakın ve keyifli bir toplum olduklarını bilmiyordum. Mutlular, güler yüzlüler, yardımseverler ve çok içtenler.