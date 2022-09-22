Kutuplardan gelen La Nina etkisine giriyoruz: Bu tarihe dikkat! Metrekare başına 60 kg yağış bekleniyor

Günlük hayatın aksamasına neden olacağına dair endişeler, neden bu hava değişimlerinin ortaya çıktığına dair soru işaretleri de büyük önem taşıyor. Meteoroloji Mühendisi Esra Bayhan, hava şartlarının nasıl bir yön izleyeceğini ve hava durumuna dair uyarılarını Roza'ya anlattı.
"İSTANBUL'DA EN YÜKSEK SICAKLIK 16, ANKARA'DA 17'YE KADAR DÜŞÜYOR"
Hava değişiminin özellikle hangi günlerde etkili olacağına dair, çarşambayı perşembeye bağlayan gece itibariyle Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'da sıcaklıklar 3-4 derece birden düşerek ve kış değerlerine yaklaşacağını söyleyen Bayhan, aynı zamanda soğuk hava ile birlikte rüzgar ve kuvvetli yağış da etkili olduğunu, bu nedenle Perşembe ve Cuma günü kalın giyinmekte fayda olduğunu belirtti. Özellikle bu günlerde havanın serin değil soğuk olacağının da altını çizdi.
Perşembe gününe vurgu yapan Bayhan, İstanbul'da beklenen en yüksek sıcaklığın 16, gece ise 12 dereceye kadar düşeceğini belirtti. Ankara 'da ise sıcaklık gündüz 17 gece iken gece 6 dereye kadar düşebileceğini, Marmara, iç kesimler, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da akşam saatlerinde kombi yakmak veya ısıtıcı kullanmak gerekebileceğine dair uyarıda bulundu.
Yağışlı ve soğuk havanın, Cuma günü etkisini azaltarak devam edeceğini belirten Bayhan, Cumartesi günü ise soğuk havanın yurdu terk ettiğini söyledi.
"METREKARE BAŞINA 60 KG YAĞIŞ BEKLENİYOR!"
Beklenen yağışlar konusunda da önemli uyarılarda bulunan Meteoroloji Mühendisi Esra Bayhan, belli bölgelerdeki yağış yoğunluğuna dikkat çekti. "Kuvvetli yağış Marmara geneli, Karadeniz kıyılarında kuvvetli olmasını bekliyoruz. Özellikle Bartın, Düzce, Sakarya ve Zonguldak'ta yağışın metrekare başına 60 kilograma çıkabilir. Ayrıca Yozgat, Sivas, Kahramanmaraş, Mersin dolaylarında da yağış kuvvetli" açıklamasında bulunan Bayhan, ortaya çıkabilecek felaket senaryolarına karşı da uyarıda bulundu.
"SEL, YILDIRIM VE SU BASKINLARI…"
Sağanak yağışların, ani hava sıcaklığı düşüşünün neden olacağı sorunlara karşı uyarıda bulunan Bayhan,
"Yağışla birlikte sel ve su baskını tehlikesi, yıldırım, heyelan ve yerel doğu yağışları görülebilir. Bu nedenle söz konusu bölgelerde bulunan vatandaşların, sel ve su baskınlarına hazırlıklı olması gerekiyor. Sel ve heyelan tehlikesine karşı özellikle yamaç etekleri veya dere yataklarına yakın olan evlerin boşaltılması; yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar tehlikesine karşı ise gerekmediği sürece yola veya dışarı çıkılmaması gerekiyor. Afet anında afete müdahale etmek mümkün değildir ev ve işyerlerinin çatı uçması, ağaç devrilmesi, taşkınlara karşı önceden tedbir alması şart" açıklamasında bulundu.
"KUTUPLARDAN GELEN LA NİNA ETKİSİ"
Son yıllarda ortaya çıkan hava değişimleri konusunda La Nina etkisinden bahseden Bayhan, atmosfer ve okyanus sürekli etkileşim halinde olduğunu, okyanus akımları atmosferdeki basınç sistemlerinin hareketlerini tetiklediğini belirtti.
Meteoroloji Mühendisi Esra Bayhan, La Nina pasifik okyanusu üzerindeki etkili olan bir akım, dolayısıyla Pasifik üzerindeki basınç sistemlerini direkt olarak etkilediğini, aslında ülkemiz üzerinde doğrudan bir etkisi olmadığını, ancak Pasifik üzerindeki basınç sistemleri ve dolayısıyla dünyanın diğer basınç sistemlerinin dizilimlerini de etkilediği için ülkemizde de görüldüğünü açıkladı.
"SERT KIŞ ŞARTLARI OCAK AYINDAN SONRA…"
Son yıllarda geçirilen daha sert kışlarla ilgili olarak;
"La Nina kuvvetlendikçe dünya soğuma eğilimine giriyor ve kutuplardaki buzul miktarı artıyor. Kutuplarda biriken soğuk havanın bizim enlemlerimize indiği zaman kışı daha sert yaşıyoruz. Son iki senedir La Nina etkin, yani dünya soğuma eğilimde, dolayısıyla son iki senedir geçirdiğimiz sert kışların bir nedeni de La Nina" açıklamasında bulundu.
Bu yıl yaşanacak kış şartları ile ilgili olarak ise Bayhan, La Nina etkisinin bu sene de devam edecek gibi göründüğünü söyledi. Özellikle Ekim, Kasım, Aralık aylarında etkin olacağını, bu sebeple ekim, kasım, aralık aylarında soğuk ve kuvvetli yağışlar etkili yağışlar görülebileceğini belirtti. Ancak Ocak ayından sonra kış değerleri normale dönebileceğini de sözlerine ekledi.
La Nina'nın ocak ayı itibariyle etkisini kaybedeceği için kış çok uzamadığını, yani geçen sene mart ayında gördüğümüz karlı havaları bu sene beklenmediğini söyledi.