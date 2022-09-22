Kutuplardan gelen La Nina etkisine giriyoruz: Bu tarihe dikkat! Metrekare başına 60 kg yağış bekleniyor

Günlük hayatın aksamasına neden olacağına dair endişeler, neden bu hava değişimlerinin ortaya çıktığına dair soru işaretleri de büyük önem taşıyor. Meteoroloji Mühendisi Esra Bayhan, hava şartlarının nasıl bir yön izleyeceğini ve hava durumuna dair uyarılarını Roza'ya anlattı.

"İSTANBUL'DA EN YÜKSEK SICAKLIK 16, ANKARA'DA 17'YE KADAR DÜŞÜYOR"

Hava değişiminin özellikle hangi günlerde etkili olacağına dair, çarşambayı perşembeye bağlayan gece itibariyle Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'da sıcaklıklar 3-4 derece birden düşerek ve kış değerlerine yaklaşacağını söyleyen Bayhan, aynı zamanda soğuk hava ile birlikte rüzgar ve kuvvetli yağış da etkili olduğunu, bu nedenle Perşembe ve Cuma günü kalın giyinmekte fayda olduğunu belirtti. Özellikle bu günlerde havanın serin değil soğuk olacağının da altını çizdi.

Perşembe gününe vurgu yapan Bayhan, İstanbul'da beklenen en yüksek sıcaklığın 16, gece ise 12 dereceye kadar düşeceğini belirtti. Ankara 'da ise sıcaklık gündüz 17 gece iken gece 6 dereye kadar düşebileceğini, Marmara, iç kesimler, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da akşam saatlerinde kombi yakmak veya ısıtıcı kullanmak gerekebileceğine dair uyarıda bulundu.

Yağışlı ve soğuk havanın, Cuma günü etkisini azaltarak devam edeceğini belirten Bayhan, Cumartesi günü ise soğuk havanın yurdu terk ettiğini söyledi.