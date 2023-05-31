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Kuzucuklarının gönlünde taht kuran isim: Adile Naşit!

Koca bir neslin Hafize anası, Çocukluğumuzun masalcı teyzesi... Ağlarken bile gülen gözleriyle Türk sinemasının dev ismi Adile Naşit’i ağırlıyoruz bugün…

Giriş Tarihi: 31.05.2023 12:14 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 12:16
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Kuzucuklarının gönlünde taht kuran isim: Adile Naşit!

Adı geçtiğinde hepimizi gülümseten aynı zamanda içimizi sızlatan bir kadın… Sinemada asla başrol oynamamasına rağmen Türkiye'nin kalbinde taht kuran isim…



Adile, 1930'da oyuncu bir ailenin kızı olarak dünyaya geldiğinde yaşam yolu çizilmiş gibiydi. Dönemin en büyük komedyenlerinden Komik-i Şehir Naşit'in kızı olmak, onun en büyük şansıydı. Kendisi sanatçılarla dolu bir ailede büyümüştü.

https://www.instagram.com/p/Cs1jGNIgCzy/


1948'de "Lüks Hayat" filmiyle sinema kariyerine başladı. Hababam Sınıfı'nda Hafize Ana rolüyle ün kazansa da, Yeşilçam'da aile komedilerinin vazgeçilmeziydi. Ertem Eğilmez'in "oyunculuk yeteneğinin yalnızca %20'sini kullanabildik" dediği Naşit için, "eğer hepsini kullanabilseydik, seyircileri sahneye koştururdu" demişti.



Yeşilçam'ın altın oyuncusu Adile, Antalya Altın Portakal Film Festivalinde En iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı

Kalp hastası oğlu Ahmet 16 yaşında gözlerini yumdu… Adile Naşit, bu haberi aldığında turnedeydi. Bağrına taş basıp saheneye çıkan oyuncunun, o gün doğum günüdyü aynı zamanda… Bundan sonra doğum günlerini de kutlamayı reddetti. Ahmet'in ölümünden sonra Adile, kuzucuklarına sığındı ve hepimiziin annesi oldu.

Sesi, gülüşü ve canlandırdığı rollerle adeta evimizin bir parçası oldu. 87 yılında kanser sebebiyle hayata gözlerini yumdu. Çok erken gittin Adile anne ama kuzucukların seni hiç unutmayacak…

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