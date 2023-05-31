Kuzucuklarının gönlünde taht kuran isim: Adile Naşit!

Adı geçtiğinde hepimizi gülümseten aynı zamanda içimizi sızlatan bir kadın… Sinemada asla başrol oynamamasına rağmen Türkiye'nin kalbinde taht kuran isim…





Adile, 1930'da oyuncu bir ailenin kızı olarak dünyaya geldiğinde yaşam yolu çizilmiş gibiydi. Dönemin en büyük komedyenlerinden Komik-i Şehir Naşit'in kızı olmak, onun en büyük şansıydı. Kendisi sanatçılarla dolu bir ailede büyümüştü.



1948'de "Lüks Hayat" filmiyle sinema kariyerine başladı. Hababam Sınıfı'nda Hafize Ana rolüyle ün kazansa da, Yeşilçam'da aile komedilerinin vazgeçilmeziydi. Ertem Eğilmez'in "oyunculuk yeteneğinin yalnızca %20'sini kullanabildik" dediği Naşit için, "eğer hepsini kullanabilseydik, seyircileri sahneye koştururdu" demişti.