Kylie Jenner’dan beklenmeyen hamle: “Oğlumuzun adı artık…”

Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Jenner, bebeklerine artık Wolf demediklerini bilinmesini istedi. Kylie Jenner, bebeğinin adının ne olarak değiştirildiğini açıklamasa da Jenner, yeni doğan bebek için ilk tercihlerinin "doğru hissettirmediğini" dile getirdi.

Tüm takipçilerinin de bildiği Wolf ismini artık çocuklarında kullanmayacaklarını belirten Jenner, her yerde bu ismi gördüklerini ve bunun çocukları için doğru olmadığına karar verdiklerini söyledi.

Jenner geçen ay 2 Şubat'ta oğlunu doğurduğunda, oğullarına Wolf Webster ismini koyduklarını açıklamıştı.

"İSİM İLE İLGİLİ DİĞER TEPKİLER..."

Kylie'nin eski arkadaşı, Avustralyalı influencer ve iş kadını Tammy Hembrow, geçen ay 'Wolf' olan oğlunun adını kendi oğluna koyması nedeniyle Jenner'ı aradığı da biliniyor.