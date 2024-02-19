Lacivert dergi Fransa’da Türklerle buluştu

Daily Sabah Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Altay ise yurt dışında yaşayan Türklerin Türk gelenek ve göreneklerini yaşatmakta ne kadar başarılı olduklarından ve bunun öneminden bahsetti. Altay, Nimes Fransız Türk Kültür Derneği'nin bu yöndeki çabalarının öneminin altını çizdi.

Söyleşinin devamında yurt dışında yaşayan gençlere seslenen Tarık Tufan, özellikle genç neslin Türk kültürünü yaşatmak için çaba göstermesi gerektiğinin altını çizdi. Klinik Psikolog Beyhan Budak kendi hayat hikâyesinden de örnekler vererek karşılaştığımız zorluklar karşısında motivasyonumuzu ve yaşam sevincimizi nasıl koruyabileceğimizi anlattı.