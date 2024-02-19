Lacivert dergi Fransa’da Türklerle buluştu

Vakıfbank sponsorluğunda Paris'te 13 Şubat tarihinde düzenlenen söyleşiye Komedyen, oyuncu Doğru Demirkol, Klinik Psikolog Beyhan Budak, Yazar Tarık Tufan ve Şef Çiğdem Seferoğlu katıldı. Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, T.C Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe ve Türkiye'nin OECD Daimi Temsilcisi Alkin'in de katıldığı program yoğun ilgi gördü.
15 Şubat'ta Nimes'de gerçekleşen ikinci söyleşide ise yine Klinik Psikolog Beyhan Budak, Yazar Tarık Tufan, Daily Sabah Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Altay ve Lacivert Dergi Genel yayın yönetmeni Mustafa Akar katılımcılarla buluştu. T.C Marsilya Başkonsolosu Sait Evren Güner de katılımcılar arasındaydı. Vakıfbank'ın sponsor olduğu etkinlik, Nimes'de yaşayan Türklerden yoğun ilgi gördü.
PARİS'TEKİ ETKİNLİĞE İLGİ BÜYÜKTÜ
Toplumu ilgilendiren konularda farkındalık oluşturmak için yurt dışındaki vatandaşlarımızla bir araya gelmeyi hedefleyen etkinliğin Paris ayağı katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Türkiye'den gelen misafirlerin yanı sıra Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ve Yunus Emre Enstitüsü Paris Koordinatörü Selin Aydın da etkinlikte yer aldı.
Funda Karayel moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte Doğu Demirkol stand up gösterilerine nasıl başladığını anlatırken; sinema ve komedi alanında tecrübelerini katılımcılarla paylaştı. Demirkol, konuşmasının ardından misafirlerin sorularını yanıtladı.
Şef Çiğdem Seferoğlu kendi hikayesini anlattığı konuşmasında, Türk mutfağının dünya gastronomisindeki yerinden bahsetti. Seferoğlu "Türk mutfağını doğru temsil edebilmek ve ülkemiz gastronomisini doğru şekilde anlatabilmek için elimden geleni yapıyorum" dedi.
Söyleşinin diğer konuğu Tarik Tufan ise yazarlık yolculuğuna nasıl başladığını katılımcılarla paylaştı.
Klinik Psikolog Beyhan Budak ise "Kendine iyi Davranmak" başlıklı konuşmasında yaşamın içinde yer alan zorluklarla nasıl baş edebileceğimizi anlattı.
NİMES'DE TÜRKLER
Etkinliğin ikinci durağı olan Nimes'deki söyleşiye Türk vatandaşlarımızın yanı sıra T.C. Marsilya Başkonsolosu Sait Evren Güner, konsolosluk çalışanları ve Nimes Fransız Türk Kültür Derneği üyeleri de katılım sağladı.
Lacivert Dergi Yayın Direktörü Mustafa Akar konuşmasında: "Yurt dışı buluşmalarında bu 9. şehrimiz. Türkiye'de konuştuğumuz meseleleri ve fikirleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Amacımız yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilişkilerimizi güçlendirmek ve ortak temaslar ağı kurmak. Davet ettiğimiz isimler de bu misyonu yerine getirmek için bir araya gelmiş isimler" dedi.
Daily Sabah Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Altay ise yurt dışında yaşayan Türklerin Türk gelenek ve göreneklerini yaşatmakta ne kadar başarılı olduklarından ve bunun öneminden bahsetti. Altay, Nimes Fransız Türk Kültür Derneği'nin bu yöndeki çabalarının öneminin altını çizdi.
Söyleşinin devamında yurt dışında yaşayan gençlere seslenen Tarık Tufan, özellikle genç neslin Türk kültürünü yaşatmak için çaba göstermesi gerektiğinin altını çizdi. Klinik Psikolog Beyhan Budak kendi hayat hikâyesinden de örnekler vererek karşılaştığımız zorluklar karşısında motivasyonumuzu ve yaşam sevincimizi nasıl koruyabileceğimizi anlattı.
Düzenlendiği her ülkede büyük bir ilgiyle takip edilen yurt dışı buluşmaları etkinlik serisinin Fransa durağına yurt dışında yaşayan Türkler, resmi konuklar, Türk kültürüne ilgi duyan kişiler ve davetliler iştirak etti. 2024 yılında birçok ülkede özel konuklar ve ilgi çekici konular ile etkinliklerine devam edecek olan Lacivert Dergi ve Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye ile diğer ülkeler arasında kültürel etkileşime zemin oluşturmayı amaçlanıyor.