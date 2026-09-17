Lenfoma belirtileri nelerdir? Uzmanlardan kritik uyarı

İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Özcan Sönmez, lenfomanın belirtileri, risk faktörleri, tedavi süreci ve hastaların dikkat etmesi gereken noktalar hakkında önemli bilgiler verdi. Dr. Öğr. Üyesi Özcan Sönmez, lenfomanın, lenfosit olarak adlandırılan kan hücrelerinden kaynaklanan bir grup kanseri kapsadığını belirterek "Vücutta yerleşim gösteren tüm kanserlerin yaklaşık yüzde 5'ini oluşturan lenfomada genel sağkalım oranının yüzde 72 olarak tahmin edildiği belirtiliyor" dedi.



LENFOMA BELİRTİLERİNE DİKKAT

Lenfomada en sık görülen bulgunun, bir lenf nodunda (lenf bezi) büyüme ve buna bağlı gelişen belirtiler olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Özcan Sönmez, lenf nodlarının genellikle ağrısız şekilde büyüdüğünü söyledi.



Hastalıkta "B semptomları" olarak adlandırılan sistemik belirtilerin de görülebileceğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Özcan Sönmez "Gece terlemesi, 38 derecenin üzerinde ateş ve son altı ay içerisinde mevcut vücut ağırlığının yüzde 10'undan fazlasının kaybedilmesi gibi bulgular önem taşımaktadır. Lenfomada bunların yanı sıra kaşıntı, kemik iliği tutulumuna bağlı kan düşüklükleri, kitleye bağlı tıkanıklık (obstrüksiyon) bulguları ve ağrı görülebiliyor. Böbrek tutulumu gelişmesi durumunda ise vücutta ödem ortaya çıkabilmektedir" diye konuştu.



YAŞ ARALIĞINA GÖRE LENFOMA TÜRÜ DEĞİŞEBİLİYOR

Lenfomaların her yaş grubunda görülebildiğini, ancak yaşa göre görülme sıklığının ve lenfoma türlerinin değiştiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Özcan Sönmez, çocukluk ve erişkin çağda, özellikle 15-35 yaş aralığında Hodgkin lenfomaların daha sık görüldüğünü ifade etti.

40-60 yaş grubunda bazı lenfoma türlerinin daha sık görülebildiğini belirten Sönmez, non-Hodgkin lenfomaların ise büyük bölümünün 60 yaş üzerinde ortaya çıktığını kaydetti.



LENFOMA İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ

Lenfomanın ortaya çıkışında çeşitli enfeksiyonlar, bağışıklık sistemiyle ilişkili durumlar ve bazı çevresel faktörlerin rol oynayabildiğini belirten Sönmez, risk faktörleri arasında HIV, HTLV-I, Epstein-Barr virüsü (EBV), hepatit C ve hepatit B virüsü gibi enfeksiyonların yanı sıra Borrelia burgdorferi, Chlamydia psittaci gibi bazı mikroorganizmaların bulunduğunu söyledi.



Sönmez, bu risk faktörlerinin yanı sıra daha önce radyoterapi veya kemoterapi öyküsünün bulunması, organ transplantasyonu geçirmiş olmak, immünsüpresif ilaç kullanımı, pestisitler ve saç boyalarına maruz kalmanın da risk faktörleri arasında yer aldığını ifade etti.

Dr. Öğr. Üyesi Özcan Sönmez, romatoid artrit, sistemik lupus, Hashimoto tiroiditi ve Sjögren sendromu gibi bazı otoimmün hastalıkların da lenfoma ile ilişkili olabileceğine dair çalışmalar olduğunu kaydetti.



LENFOMA BİRÇOK DURUMDA TEDAVİ EDİLEBİLİR

Lenfomanın birçok durumda tedavi edilebilir bir hastalık grubu olduğunu vurgulayan Sönmez, uygun tedaviyle birçok lenfoma türünde tamamen iyileşmenin mümkün olabildiğini belirtti. Bazı lenfoma türlerinin ise tedaviyle uzun süre kontrol altında tutulabildiğini ifade eden Sönmez, lenfomanın tedavi sonuçları açısından yüz güldürücü hastalık gruplarından biri olduğunu söyledi.



TEDAVİ SONRASINDA DA TAKİP ÖNEMLİ

Lenfomada kür, yani tamamen iyileşme sağlandıktan sonra dahi bazı hastalık türlerinin tekrarlayabileceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Özcan Sönmez, nüks gelişmesi durumunda da hastaların tamamen iyileşmeyle sonuçlanabilecek tedaviler alabileceğine dikkat çekti. Sönmez, bu nedenle tedavi tamamlandıktan sonra da düzenli doktor kontrollerinin sürdürülmesinin önemini vurguladı.





LENFOMADAN KORUNMAK İÇİN BAZI FAKTÖRLERİ ÖNLEMEK MÜMKÜN

Lenfomaların birçok kanser türünde olduğu gibi doğrudan ve tamamen engellenebilen bir hastalık grubu olmadığını ifade eden Sönmez, hastalığın ortaya çıkışında genetik faktörler ve henüz tam olarak bilinmeyen çok sayıda etkenin rol oynayabildiğini belirtti.

Bununla birlikte genel kanser riskiyle ilişkili olduğu bilinen bazı faktörlere karşı önlem alınabileceğine dikkat çeken Sönmez; sigara kullanılmaması, kimyasal maruziyetten mümkün olduğunca uzak durulması ve alkol kullanımının sınırlandırılması veya bırakılmasının önem taşıdığını söyledi.

Bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullanan, enfeksiyonlara karşı bağışıklanma konusunda hekim takibine ihtiyaç duyan kişilerin ise doktorlarının önerileri doğrultusunda düzenli sağlık kontrollerini yaptırmaları gerektiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Özcan Sönmez, bu şekilde mevcut risklerin azaltılabileceğini ifade etti.





LENFOMA HASTALARI TEDAVİ SÜRECİNDE BUNLARA DİKKAT ETMELİ

Lenfoma tedavisi gören hastaların enfeksiyon riskine karşı özellikle dikkatli olması gerektiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Özcan Sönmez, tedavi sürecinde ortaya çıkabilecek ateş gibi belirtilerin önemsenmesi gerektiğini ifade etti. Hastaların beslenme ve egzersiz düzenlerine de özen göstermeleri gerektiğini söyleyen Sönmez, tedavi boyunca hekim önerilerine uyulmasının önemine dikkat çekti.

Tedavi sürecinin yanı sıra tedavi sonrasında da düzenli doktor kontrollerinin aksatılmaması gerektiğini vurgulayan Sönmez, hastaların takiplerini sürdürmelerinin hastalığın seyri açısından önem taşıdığını belirtti.