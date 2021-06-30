LGS birincisi Sare Yıldız başarı sırrını açıkladı!

LGS sonuçlarının açıklanmasıyla tam puan yapan öğrencilerin başarı sırları merak konusu oldu. LGS’den tam puan alan ve başarısıyla herkesi gururlandıran Sare Yıldız, bu süreçte kendisine en çok desteği veren annesine teşekkür etti. Yıldız, “Okul dışında günde 6 saat ders çalışıyordum, günlük 400’e yakın soru çözüyordum.” dedi. Sare Yıldız’ın annesi Zübeyde Yıldız ise kızına sınav ve dersler konusunda hiçbir baskı yapmadıklarını belirtti.

KISMET ZEYNEP AKBAŞ Giriş Tarihi: 30.06.2021 17:15 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021 17:33 ABONE OL PAYLAŞ

LGS'de tam puan alarak büyük bir başarıya imza atan Sare Yıldız "Pandemiden önce okula giderken sabahları erken kalkıp ders çalışıyordum. Bu alışkanlığımdan çok verim aldığımız söyleyebilirim. Okuldan eve geldiğimde direkt ders çalışmaya başlıyordum. Pandeminin ilk dönemlerinde ise farklı bir düzene geçtim. Kısa bir sürede öğretmenlerimin ve annemin yardımıyla evde eğitim görme sürecine alıştım. Bu süreç daha çok soru çözmemi ve ders çalışmaya daha çok vakit ayırmamı sağladı." dedi Sare Yıldız, bu süreçteki hedeflerinden bahsederek şöyle konuştu; "Başından beri Galatasaray Lisesi'ni çok istiyordum. Galatasaray Lisesi'ni tercih edebilmem için tam puan almam gerekiyordu ancak hiçbir zaman bunu dile getirmedim."

KARARSIZ KALDIĞIM TEK BİR SORU VARDI Sınavda kararsız kaldığı tek bir soru olduğunu belirten Sare Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü; "İlk etapta Türkçe'de bir soruyu boş bıraktım. Sonrasında geri dönüp baktığımda iki şık arasında kararsız kaldı. Sonuç olarak doğru olanı tercih edip tam puan aldım. Sınav anının heyecanıyla sınavın zor mu yoksa kolay mı olduğunu bile o an anlamadım." dedi Sınav sonucu açıklandığı andaki hislerini aktaran Sare Yıldız, "Emeğimin karşılığını aldığım o anı unutamıyorum. Benim için çok güzel bir andı. O anki heyecanım hala devam ediyor." diye konuştu GELECEK İÇİN EN BÜYÜK HAYALİM… İleriye dönük hayallerinden bahseden Sare Yıldız, açıklamalarını şöyle sürdürdü; "Mesleki anlamda bir hedefim yok ancak insanlara yardım etmeyi çok seviyorum ve ilerisi için en büyük hayalim çocukların hayatına dokunma fırsatı elde edebileceğim bir yardım kuruluşu açmak. Beni bu süreçte motive eden şey aslında bu konudaki hayallerimdi. Onun dışında matematik dersine olan ilgim nedeniyle bu alanda bir tercih yapabilirim diye düşünüyorum."

"ANNEM DERSLER VE SINAVLAR İÇİN HİÇBİR ZAMAN BANA KIZMADI" Sare Yıldız, bu süreçte kendisine verdiği destekten dolayı annesine teşekkür ederek şöyle konuştu "Sınav sonucuma en çok sevinen annem olmuştur diye düşünüyorum. Bu süreçte bana inanılmaz bir sabır ve özveriyle destek oldu. Ders çalışma sürecimde test denemelerimde kötü sonuç aldığımda oluyordu ancak annemin bana olan tavrı ve desteği hiç değişmiyordu. Dersler ve sınavlar için bana kızdığını asla hatırlamıyorum. Annem, babam ve ablam başta olmak üzere öğretmenlerim de sınav sonucumu duyduğunda çok sevindi." "BAŞARAMAZSAN DA BİZ SENİN YANINDAYIZ" Ailesinin kendisine verdikleri destek sayesinde bu başarıyı elde ettiğini dile getiren Sare Yıldız, "Üzüldüğüm, başaramayacağımı hissettiğim anlar elbette oldu ancak annem ve babam bu süreçte bana 'Başarısız da olsan hiçbir şeyin sonu değil' düşüncesini çok hissettirdi. Her iki ihtimalde de yanımda olacaklarını bilmenin verdiği huzurla bu süreci daha verimli geçirdim." dedi.