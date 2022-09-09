“Londra Köprüsü Operasyonu": Kraliçe II. Elizabeth’in Ölümünden Sonra Neler Olacak?

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth, 70 yıllık iktidar süresinin ardından 96 yaşında Balmoral'da hayatını kaybetti. Bu durumun ardından neler yaşanacağı ise adım adım belirlendi. İngiltere, yeni bir döneme adım atmadan önce cenaze töreninin aşamalarını öncesinde belirledi. İşte o adımlar...
"YENİ KRAL, ZİYARETE AÇILACAK CENAZE TÖRENİ..."
Cenazesi, Westminster Hall'da bulunan Parlamento binasında, "katafalk" olarak bilinen yüksek bir platformda 4 gün boyunca bekletilecek. Askeri bir törenle katafalka yerleştirilen tabutun bulunduğu alan, ziyarete açılacak. Westminster Hall'a geldiğinde, tabutun üstüne Kraliyet Arması, İmparatorluk Tacı, Hükümdarlık Asası ve Küresi yerleştirilecek.
24 saat içerisinde Prens Charles "Kral", Camilla ise "Kral Eşi" ünvanını alacak.
"İKİ HAFTA İÇERİSİNDE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENECEK"
İki hafta içerisinde Westminster Sarayı içinde bulunan Aziz Peter Kilisesi'nde iki hafta içinde bir devlet töreni düzenlenmesi bekleniyor. Tören; Kraliçe'nin tabutunun bir top arabasıyla, Westminster Hall'den kiliseye taşınmasıyla başlayacak. 18. yüzyıldan bu yana herhangi bir hükümdarın cenaze töreni düzenlenmedi.
Cenaze töreninin ardından Kraliçe'nin tabutu, cenaze arabayla Windsor'a götürülecek ve Windsor Kalesi'nde'ki Aziz George Şapeli'nde Kraliyet Ailesi'nin katılımıyla toprağa verilecek.
"BANKNOTLAR VE MADENİ PARALARDAKİ PORTRELER DEĞİŞECEK"
Kraliçe Elizabeth'in banknotlar ve madeni paralardaki portresi, Kral III. Charles'ın portresiyle değiştirilecek. Bu durumdan etkilenen yalnızca İngiliz Sterlini olmayacak. 35 farklı ülkenin parasında portresi bulunan Kraliçe'nin tüm bu para birimlerinden portresinin kaldırılması gerekecek.
Tüm bu yaşananların ardından, ülkede Kral III. Charles'ın iktidarı devam edecek ve İngiltere yeni kralıyla yepyeni bir sürece adım atacak.