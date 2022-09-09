“Londra Köprüsü Operasyonu": Kraliçe II. Elizabeth’in Ölümünden Sonra Neler Olacak?

"BANKNOTLAR VE MADENİ PARALARDAKİ PORTRELER DEĞİŞECEK"

Kraliçe Elizabeth'in banknotlar ve madeni paralardaki portresi, Kral III. Charles'ın portresiyle değiştirilecek. Bu durumdan etkilenen yalnızca İngiliz Sterlini olmayacak. 35 farklı ülkenin parasında portresi bulunan Kraliçe'nin tüm bu para birimlerinden portresinin kaldırılması gerekecek.

Tüm bu yaşananların ardından, ülkede Kral III. Charles'ın iktidarı devam edecek ve İngiltere yeni kralıyla yepyeni bir sürece adım atacak.