Lösemi tedavisinde yeni dönem başladı! Uzman isim başarı oranını açıkladı

ÇİFT HEDEFLİ DARBE

Prof. Dr. Mehtap, hematolojide özellikle hedefe yönelik tedaviler, yeni nesil antikorlar ve T hücresi teknolojilerindeki gelişmelerin tedavi sonuçlarını değiştirdiğini belirterek, şöyle dedi: "Eskiden tek hedefe yönelik antikorlar kullanılıyordu. Şimdi ise tümör hücresini 2 farklı hedeften vurarak, T hücresini tedavi sürecine dahil ediyor. Hedefe yönelik tedavilerin gelişmesiyle birlikte ağızdan alınan küçük moleküllü ilaçların yanı sıra damardan veya cilt altından uygulanan hedefe yönelik antikorlar da kullanılıyor. Yeni nesil tedaviler tek bir hedefe yönelen antikorlardan çok hedefli sistemlere doğru ilerledi."

ÇOCUKLUK ÇAĞI LÖSEMİ TEDAVİSİNDE YÜZDE 90 BAŞARI

Türk Hematoloji Derneği İkinci Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Ünüvar da çocukluk çağı lösemi tedavilerine dikkat çekerek, şunları söyledi: "Ülkemiz, çocukluk çağı lösemilerinin tanı ve tedavisinde önemli bir deneyime ve sağlık altyapısına sahip. Üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ile diğer hastanelerin çocuk hematoloji ve onkoloji kliniklerinde tüm dünyadaki gelişmiş tedaviler uygulanıyor. Özellikle ALL hastalarında yüzde 85-90'ın üzerinde uzun süreli hastalıksız yaşam artık mümkün."

HÜCREYE GENETİK İNCELEME

Prof. Dr. Ünüvar, bu başarıyı değerlendirirken şunları söyledi: "Lösemi hücrelerinin genetik özelliklerinin ayrıntılı incelenmesi hastalığın seyri hakkında bilgiler veriyor. İmmünoterapiler bağışıklık sistemi aracılığıyla lösemi hücrelerini hedefleyen yeni nesil tedaviler özellikle tekrarlayan veya tedaviye dirençli bazı lösemi türlerinde umut verici sonuçlar veriyor. Dirençli ve tekrarlayan bazı ALL hastalarında CAR-T hücre tedavisi de önemli bir tedavi seçeneği."