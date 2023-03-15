Makyajınızı temizlerken bu hatayı yapmayın! Cildi yaşlandırıyor...

Çoğu kadın farkında olmadan makyajını temizlerken cildine zarar veriyor. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Askeroğlu, makyaj temizleme sırasında dikkat edilmesi gerekenleri sizler için anlatıyor.

Giriş Tarihi: 15.03.2023 15:16 PAYLAŞ ABONE OL

Farkında olmadan doğru temizleyici veya doğru metaryal olmadan cilt temizliğinin yapılması cilde zarar verebiliyor. Buna göre, makyaj temizleyici seçimi mutlaka cilt tipine uygun olarak yapılmalıdır. Sadece kullandığınız makyaj temizleyici değil, kullandığınız tüm cilt bakım ürünleri cilt tipinize uygun olmalıdır.

Genel olarak makyaj temizleyiciler yüz için özel olarak geliştirilmiştir. Gözler ve dudaklar diğer bölgelere göre daha farklı yapıda ve daha hassas olduklarından bu bölgelerin temizliği için özel olarak geliştirilmiş ürünler kullanılmalıdır. Makyajı tek bir ürünle çıkaracağım diyorsanız, kullanacağınız ürünün gözlerinize ve dudaklarınıza uygun olduğundan emin olun. Makyaj temizleme konusunda hepimizin bildiği gibi bazı gerçekler ve bazı yanlış anlaşılmalar var. Kullandığımız makyaj malzemeleri ne kadar kaliteli ya da organik olursa olsun cildimizde istenmeyen problemlere neden olabilir. Makyajı temizlemek ihmal edildiğinde cildimizde kalıntılar oluşur ve cilt nefessiz kalır. Cilt bakımındaki en önemli adım makyajın doğru çıkartılmasıdır.