Makyajınızı temizlerken bu hatayı yapmayın! Cildi yaşlandırıyor...

Farkında olmadan doğru temizleyici veya doğru metaryal olmadan cilt temizliğinin yapılması cilde zarar verebiliyor. Buna göre, makyaj temizleyici seçimi mutlaka cilt tipine uygun olarak yapılmalıdır. Sadece kullandığınız makyaj temizleyici değil, kullandığınız tüm cilt bakım ürünleri cilt tipinize uygun olmalıdır.
Genel olarak makyaj temizleyiciler yüz için özel olarak geliştirilmiştir. Gözler ve dudaklar diğer bölgelere göre daha farklı yapıda ve daha hassas olduklarından bu bölgelerin temizliği için özel olarak geliştirilmiş ürünler kullanılmalıdır. Makyajı tek bir ürünle çıkaracağım diyorsanız, kullanacağınız ürünün gözlerinize ve dudaklarınıza uygun olduğundan emin olun. Makyaj temizleme konusunda hepimizin bildiği gibi bazı gerçekler ve bazı yanlış anlaşılmalar var. Kullandığımız makyaj malzemeleri ne kadar kaliteli ya da organik olursa olsun cildimizde istenmeyen problemlere neden olabilir. Makyajı temizlemek ihmal edildiğinde cildimizde kalıntılar oluşur ve cilt nefessiz kalır. Cilt bakımındaki en önemli adım makyajın doğru çıkartılmasıdır.
MAKYAJINIZI NAZİK HAREKETLER İLE ÇIKARIN
Makyajsız cildinizi temizlerken yorucu hareketlerden kaçının. Nazik masaj hareketleriyle temizlenmelidir. Makyaj temizleyiciler birçok farklı madde içerir. Kullanacağınız makyaj temizleyicinin içeriğine ve cildinizin pH değerine dikkat etmelisiniz. Kullandığınız ürünler kaliteli olmalıdır çünkü kalitesiz ürünler makyajınızı tamamen çıkarmayabilir. Sonuç olarak, cildinize zarar verebilirsiniz.
SADECE SU İLE TEMİZLEMEK YETERLİ DEĞİLDİR
En sık yapılan hatalardan biri de yüz yıkamaktır. Makyaj çıkarmadan su ile temas temizlik hissi yaratırken derinlemesine temizlik sağlamaz. İlk aşamada "misel su" adı verilen bir makyaj temizleyici kullanmalıyız. Ne kadar organik ve cilt tipimize uygun olursa o kadar iyidir. Çünkü cildi temizlerken cilt ile kimyasal ürünlerin temasını en aza indirmeliyiz. İkinci aşamada kullanılan temizleme jelleri, köpükler vb. ürünler genellikle yüze tam oturan bir yapıda üretilir. Ancak çoğu zaman bunlar göz ve dudak bölgesi temizliği için uygun olmayabilir. Seçtiğiniz temizlik ürününün içeriğine göre hareket etmelisiniz. Uygun değilse, sırasıyla göz makyajını ve dudak makyajını çıkarmak için farklı temizleyiciler kullanabilirsiniz. Hassas göz ve dudaklar için ürün seçerken içeriğine bakmayı unutmayın. Yüzünüzü sık sık yıkamak yerine, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez derinlemesine temizlemeyi deneyin.
SICAK SU CİLDİN YAĞ DENGESİNİ BOZAR
Cilt temizliği yapılırken sıklıkla yapılan hatalardan biri de sıcak su ile yıkamaktır. Sıcak su cildimizin yağ dengesini bozduğu için tavsiye edilmez. Cildi aşırı ovmadan hafif bir masaj gibi ılık suyla temizlemek en iyisidir. Cilt soyucu, maske vb. ürünleri kullanırken dikkatli olunması gerekir.
Özellikle peeling yaparken cildi çok fazla ovmamaya ve bastırmamaya dikkat edin. Maske tercihlerinde cildinizi yormayan ürünler seçmelisiniz. Cildi temizledikten sonra tonik ve nemlendirici uygulamak çoğu zaman ihmal edilen bir durumdur. Ancak cildin yağ dengesini yeniden sağlaması çok önemlidir. Cildimize uygun tonikler ve nemlendiriciler ile yüz temizleme rutininizi tamamlayabilirsiniz. Özellikle geceleri temizledikten sonra ertesi güne daha sağlıklı bir cilt ile uyanmanıza yardımcı olacaktır.