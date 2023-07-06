Manisa'dan Amerika'ya... Bu halıların üstünden araba geçtikçe değeri artıyor!

Manisa'nın Demirci ilçesinde kadınların el emeği göz nuru dokuduğu halılar, eskitme işlemi için yollara seriliyor. 15 güne kadar yolun üzerinde bekleyen bu halıların üzerinden ise arabalar geçiyor ve eskitme görüntüsü veriliyor. İlk başta insanların çok şaşırdığı bu yöntem sayesinde antika bir görünüm kazanan halılar başta Amerika olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

İHA Giriş Tarihi: 06.07.2023 11:58 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 11:58 PAYLAŞ ABONE OL

Manisa'nın Demirci ilçesi kadınların hünerli elleriyle dokunan halıları ile Türkiye'de halıcılığa yön vermeye devam ediyor. İlçede bin bir zahmetle dokunan dünyaca ünlü Türk halıları, ilginç bir yöntemle antika görünüme kavuşuyor. Tezgahlarda hünerli ellerin dokuduğu halılar cadde ve sokaklara serilerek güneşte bekletiliyor. Asfaltta yaklaşık 10-15 gün bekletilen ve üzerinden birçok aracın geçtiği halılar inceliyor ve eskimiş görüntüsü veriliyor. Üzerinden ne kadar çok araç geçerse o kadar eski görünümüne kavuşan halılar, değerine değer katıyor. Yıkamacılar tarafından yollardan toplanan halılar, özel bir yıkama işleminden geçirildikten sonra bakımları yapılarak satışa hazır hale geliyor. Eskitilme işlemi tamamlanan halılar yurt dışı pazarında yoğun talep görüyor. Antika görünümü verilen halılar özellikle Amerika'ya ihraç ediliyor. Yolda eskitilen halının metrekaresi 150-200 dolar arasında alıcı buluyor.





"Halı bu sayede yüzlerce yıl geriye gitmiş oluyor"

Halılara eskitme işlemi uygulayan işletmeci Ali Sarı, "Bu halılarımızın bir özelliği eskitme yapılması. Yolda geçen araçlarla düğüm dediğimiz olay daha da inceliyor. O da halıya eskimiş görünümü kazandırıyor. Halı bu sayede yüzlerce yıl geriye gitmiş oluyor. Onun için bu sistemi kullanıyoruz. 10 gün yolda kalan halılar daha sonra yıkamaya alınıyor. Örgüleri de yapıldıktan sonra yurtdışına ihraç ediyoruz" dedi.