Hamuru için:

4 su bardağı un

1 adet yumurta

1 su bardağı ılık su (kontrollü ekleyin)

1 tatlı kaşığı tuz

İç harcı için:

250 gram orta yağlı dana kıyma

1 adet küçük kuru soğan

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı pul biber

Üzeri için:

2 su bardağı yoğurt

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı pul biber

Kuru nane

YAPILIŞI

1. Mantı hamurunu hazırlayın.

Unu geniş bir kaba alın. Ortasını açarak yumurta, tuz ve ılık suyu ekleyin. Sertçe bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurun üzerini örtüp yaklaşık 20 dakika dinlendirin.

2. İç harcı hazırlayın.

Soğanı rendeleyin ve suyunu hafifçe sıkın. Kıymayı, soğanı, tuzu, karabiberi ve pul biberi bir kapta güzelce karıştırın.

3. Hamuru açıp kesin.

Dinlenen hamuru bezelere ayırın. Her bezeyi unlanmış tezgâhta ince olacak şekilde açın. Ardından küçük kareler halinde kesin.

4. Mantılara şekil verin.

Kestiğiniz hamur karelerinin ortasına az miktarda kıymalı harç koyun. Karelerin dört köşesini ortada birleştirerek kapatın. Tüm hamur bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın.

5. Mantıları haşlayın.

Geniş bir tencerede bol miktarda suyu kaynatın ve tuz ekleyin. Mantıları kaynayan suya bırakın. Yaklaşık 15-20 dakika, hamurlar yumuşayıp iç harç tamamen pişene kadar haşlayın.

6. Yoğurtlu ve tereyağlı sosu hazırlayın.

Yoğurdu ezilmiş sarımsakla karıştırın. Ayrı bir tavada tereyağını eritin. Salça ve pul biberi ekleyerek kısa süre kavurun. Haşlanan mantıları servis tabağına alın. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve tereyağlı sosu gezdirin. Kuru nane serperek servis edin.

MANTI YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Hamurun kıvamı: Mantı hamuru çok yumuşak olmamalı. Sert ve elastik bir hamur elde etmek şekil verirken kolaylık sağlar.

İnce açın: Hamuru ne kadar ince açarsanız mantınız o kadar lezzetli olur. Ancak yırtılmamasına dikkat edin.

İç harcı abartmayın: Küçük hamur karelerine fazla kıyma koymak mantıların kapanmasını zorlaştırabilir.

İyi kapatın: Haşlama sırasında açılmamaları için hamurların birleşim yerlerini sıkıca bastırın.

Sosunu son anda ekleyin: Mantının üzerine sarımsaklı yoğurdu ve tereyağlı sosu servis etmeden hemen önce dökün.