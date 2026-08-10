Masaya koyduğunuz an ana yemeği unutturacak! Her yemeğin yanına yakışan 4 yancı tarif

Her akşam 'Ana yemeğin yanına ne pişirsek?' diye düşünürüz. İşte böyle zamanlar için nefis alternatiflerim var.
BÖRÜLCE KÖFTESİ
MALZEMELER
1 su bardağı börülce
1 adet soğan
1 adet domates
1 adet yumurta
3 yemek kaşığı un
Yarım demet maydanoz
Yarım demet nane
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kekik
1 çay kaşığı acı pul biber
2 çay kaşığı tuz
1.5 su bardağı zeytinyağı
YAPILIŞI: Börülce, aldığı kadar suyla orta ateşte 1 saat haşlandıktan sonra süzülür. Bir kapta börülce, nane, yumurta, ince kıyılmış maydanoz, rendelenmiş soğan, domates, karabiber, kekik, pul biber, tuz ve un yoğurularak harç elde edilir. Bir tavada zeytinyağı kızdırılır. Harçtan 1 yemek kaşığı malzeme alınarak, kızdırılmış zeytinyağına konulur. Yayvanlaşması için üstüne kaşıkla bastırılır. Pembeleştiğinde altüst edilerek pişirilir ve servis edilir.
ANTEP USULÜ YEŞİL ZEYTİN PİYAZI
MALZEMELER
400 gr. Hatay kırma yeşil zeytin
3-4 dal maydanoz
4-5 dal taze soğan
1 kırmızı kapya biberi
1 çay bardağı iri çekilmiş ceviz
SOSU İÇİN:
Yarım çay bardağı zeytinyağı
5 yemek kaşığı nar ekşisi
Tuz
YAPILIŞI: Yeşil zeytini geniş bir servis tabağına alın. İnce kıydığınız maydanoz, taze soğan, kırmızı kapya biberi ve iri çekilmiş cevizi ilave edip harmanlayın. Sosu için gerekli olan tüm malzemeyi bir kasede karıştırıp piyazın üzerine gezdirin. Karıştırıp servis yapın.
TAHİNLİ PATLICAN
MALZEMELER
2 adet közlenmiş bostan patlıcanı
7 yemek kaşığı tahin
7 yemek kaşığı süzme yoğurt
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 diş ezilmiş sarımsak
1 adet limonun suyu
Tuz
Karabiber
İnce kıyılmış maydanoz
YAPILIŞI: Patlıcanı temizleyip ince bir şekilde kıyıyoruz. Bütün malzemeleri bir araya getirip, iyice karıştırıyoruz. Servis tabağına alıp, üzerine sızma zeytinyağı gezdiriyoruz.
PATATESLİ İÇLİ KÖFTE
MALZEMELER
5 adet patates
1 adet yumurtanın akı
1 çorba kaşığı tepeleme un
Tuz
Karabiber
Pul biber
Yeteri kadar su
İÇ MALZEME İÇİN:
300 gr. kıyma
2 çorba kaşığı tereyağı
1 adet soğan
1 çay bardağı çekilmiş ceviz içi
2 dal maydanoz
Tuz
Karabiber
KIZARTMAK İÇİN:
Sıvı yağ
YAPILIŞI: Patatesleri haşlayın. Kabuklarını soyup sıcakken bir çatal yardımıyla ezin ve soğumaya bırakın. Diğer taraftan, iç malzeme için bir tavaya 2 çorba kaşığı tereyağı koyup, yemeklik doğranmış soğanı rengi dönene dek kavurun. Üzerine kıyma ekleyip kıyma pişene kadar birlikte kavurun. Ceviz içi, kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiber ekleyin. Karıştırıp ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Ezdiğiniz patatesin üzerine yumurta akı, un, tuz, karabiber ve pul biber kattıktan sonra yoğurun. Her seferinde elinizi ıslatarak harçtan cevizden büyük parçalar koparın ve avucunuzda yuvarlayıp, parmağınızla içli köfte yapar gibi ortalarını açın. İçine kıymalı harçtan koyun, yine elinizi ıslatarak yavaş yavaş yukarı doğru çekip ağzını kapatın ve köfte şekli verin. Malzeme bitene dek işleme devam edin. Hazırladığınız köfteleri, bekletmeden bol yağda kızartın ve sıcak servis yapın.