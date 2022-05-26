Maske kalkınca talep arttı!

Yaklaşık 2,5 yıl boyunca yoğun bir şekilde geçirdiğimiz pandemi döneminde diş hastalıkları en ihmal edilen konulardan biri oldu. Diş uygulamaları sırasında maskenin olmayışı ve direkt ağız içi çalışılması nedeniyle hastalık kaparım korkusuyla çok acil ihtiyacı olmadığı sürece diş hekimine gitmeyen vatandaşlar, başlangıçta daha önemsizken zamanla büyüyen diş problemleriyle diş hekimlerinin kapısını çalıyor. Protez Uzmanı Diş Hekimi Hatice Ağan, bunun yanında, maske zorunluluğunun kalkmasıyla beraber estetik kaygıların da arttığını ve hastaların diş beyazlatma, lamina porselen (kaplama) talepleriyle diş kliniklerine yoğun bir şekilde başvurduğunu kaydetti.

Dr. Dt. Ağan, "Pandemi boyunca hastalarımız, genellikle sadece acil ihtiyaçları için kliniğe gelirken, o dönemlerde diş sıkma problemlerinin çok arttığını gördük. Buna bağlı diş kırıkları, enfeksiyon ve apselere bağlı ağrılardan dolayı hastalarımız başvuruyordu. Diş sıkma temelinde ise anksiyete dediğimiz evham ve endişe yatıyordu. Kontrolsüz olarak özellikle uykuda yaptığımız diş sıkma ve gıcırdatma şikayetleri çok arttı. Genellikle sabahları ağrılı uyanma, çene ve şakak bölgesinde oluşan ağrılar, dişlerin, dolguların kırılması, kaplamaların düşmesi şeklinde kendini gösteriyordu. Bunların tedavisinde gece koruyucusu adını verdiğimiz plakaların uygulanması, bazen gerektiği durumlarda botoks enjeksiyonlarının yapılması ve hastalarının kendi kendilerine gün içerisinde yaptıkları 'Ben bunu yapmamalıyım, bana zarar veriyor' şeklindeki telkinlerle tedavilerini gerçekleştiriyoruz" dedi.

Maskeler kalkınca diş estetiğine rağbet arttı | Video

"DİŞ SIKMA VE ÇÜRÜKLER DİŞLERİ KIRDI"

Diş kırıklarının çene ve dişleri sıkmaktan kaynaklanabildiği gibi, çürükler nedeniyle de gerçekleştiğine işaret eden Dr. Dt. Ağan, "Dişin sert dokusu çürükten dolayı yumuşayıp dayanıklılığı azaldığı için, çürüyen dişlerin kırıldığına da oldukça sık rastladık bu dönemde. Bunun ilerlediği durumlarda dişler artık tamir edilemeyecek pozisyona geldiği için, çekimler ve implantlar gerektiği gibi, daha küçük sorunlarda dolgu ve kanal tedavileri ile de işlemlerimizi tamamlayabildik. Çoğu diş hekimine gitmenin ertelenmesine bağlı ihmalden kaynaklandığı için, küçük bir başlayan çürük, zaman geçtikçe sert dokuyu daha fazla yıkıma uğrattı ve buna bağlı olarak sert doku miktarı azalıp mine çeperi inceledikçe kırıkların da oluşumu arttı. Bu duruma diş sıkmaları da eklenince ağrılar ve sıkıntılar daha da şiddetlendi" diye konuştu.