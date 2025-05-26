Masum gibi görünüyor ama her 52 dakikada bir can alıyor! Yeme davranışlarındaki bu detaya dikkat...





BU BELİRTİLERDEN BİRİ BİLE VARSA DİKKAT!

Doç. Dr. Keçeli'ye göre, farklı türlerdeki yeme bozukluklarını işaret edebilecek başlıca belirtiler şöyle sıralanıyor:

Ani ve dikkat çekici kilo alımı ya da kaybı.

Sürekli yemek düşünme, öğünlere karşı aşırı ilgi ya da takıntılı davranışlar.

Belirli besin gruplarını tamamen bırakma ya da sadece bazı yiyeceklere yönelme.

Yeme davranışlarında gizlilik, saklama ya da yalan söyleme.



Vücut ağırlığı ve dış görünüşe dair yoğun kaygı

Kendini kusturma ya da yemek sonrası sık tuvalete gitme.

Kısa sürede, kontrolsüz şekilde aşırı miktarda yemek yeme.

Öğün atlama, ardından ani tıkanırcasına yeme nöbetleri.

Yemek sırasında tekrarlayan alışkanlıklar veya belli ritüeller geliştirme.