Maymun çiçeği virüsüne karşı kritik uyarı: Bu tarihten itibaren doğanlar risk altında!

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Gülgün Dilek Arman, "Maymun çiçeği virüsü, 5-21 gün arasındaki kuluçka süresi sonrası ortaya çıkan; yüksek ateş, aşırı baş ağrısı, ciddi halsizlik ve lenf bezlerinde büyüme belirtileri ile kendini gösterir. Genellikle bu belirtilerden 1-3 gün sonra döküntüler ortaya çıkar. Bu döküntüler, yüz ve kollar-bacaklarda özellikle el ayası ve ayak tabanında yoğun görülür. Gözde ve ağız içinde mukozayı (ince deri kısmı) tutması mümkün. Bu belirtilerle 2-4 hafta süren doğal bir seyri var. Döküntüler geriler ve hastalık kendi kendini sınırlayarak iyileşme gerçekleşir. Yüzde 3 ila 6 oranında ölüm riskinin olabileceğini belirtmekte yarar var." dedi.

İNSANDAN İNSANA TEMASLA GEÇER Mİ?

"Hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklara zoonoz diyoruz. Maymun Çiçeği bir zoonoz hastalığıdır. Özellikle kemiriciler, sincaplar, bazı fare türleri ve maymunlarda sık görülüyor." diyen Prof. Dr. Gülgün Dilek Arman, açıklamalarını şöyle sürdürdü; "Afrika bölgesi enfeksiyonun endemik olduğu bir bölgedir bu nedenle bu bölgede sık görülür. Bu bölgelerde yağmur ormanlarına yakın yaşayan insanlarda, hayvanlara temas, hayvanların kanıyla temas sonucu insanlara bulaşması mümkün. İnsandan insana da temas yoluyla veya yakın zamanda kirlenmiş nesnelere (Örneğin; kirli çarşaflar) bulaş söz konusu olabilir. Uzun süre yüz yüze temas sonucu da bulaş söz konusu olabilir. Bu durum genellikle aile içi bulaş ve sağlık personellerine bulaşmada önem taşır."

TEDAVİSİ VAR MI?

Prof. Dr. Gülgün Dilek Arman, "Maymun çiçeğinin tedavisinde, esas olan destek tedavidir. Yeterli sıvı alımı, istirahatin sağlanması önemlidir. Bunun dışında 2022 yılında Avrupa Tıp Birliği (EMA) tarafından onaylanmış olan, bir tekovirimat isimli, aslında çiçek hastalığı için geliştirilmiş bir antiviral ajan maymun çiçeğinde de etkili olduğu biliniyor. Fakat bu tedavi henüz çok yaygın bulunmadığından, tedavinin esasını destek tedavisi oluşturuyor." dedi.