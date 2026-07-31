Medeniyetler sofrası Hatay'ın eşsiz lezzetleri!

Roma dönemindeki adı Antioch olan Hatay'ın mutfağı, Türk mutfağının yanı sıra uluslararası bir şöhrete de sahiptir.

FETTÜŞ

MALZEMELER

3 dilim bayat ekmek

2 adet küçük boy kuru soğan

1 deste semizotu

2 adet domates

Yarım limon suyu

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı sirke ve tuz

YAPILIŞI: Taze olarak alınan ya da bahçeden toplanan semizotunu yıkayıp yapraklarını ayıklayalım. Üç dilim bayat ekmeği ve kabukları soyulan kuru soğanları ince ince kıyalım. Bir tabak içerisinde karıştırarak üzerine 1 tatlı kaşığı sirkeyi gezdirelim. Domatesleri küp küp doğrayarak salata tabağına ilave edelim. Daha sonra ise semizotu yapraklarını ekleyelim. Zeytinyağı, limon suyu ve tuzu da ilave ederek karıştıralım.



ŞİŞPEREK ÇORBASI

MALZEMELER

1/2 kilogram kıyma

1 adet rendelenmiş soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

3 su bardağı un

1 su bardağı su

1 adet yumurta

YOĞURT SOSU İÇİN:

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı un

1 kase yoğurt

1 yemek kaşığı zeytinyağı

YAĞI İÇİN:

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı nane

YAPILIŞI: Hazırlamaya ilk önce mantıdan başlayalım ve klasik mantı yapalım. Daha sonra nohut, kuşbaşı et ya da kemikli eti yaklaşık 5 su bardağı su ile düdüklüde haşlayalım. Haşlanan etli suya hazırladığımız mantı hamurlarını atıp bir iki taşım kaynatalım. Diğer yandan ayrı bir kapta 1 yumurta, 1 tatlı kaşığı un, yoğurt ve zeytinyağını mikserle iyice çırpalım, kaynayan yemeğe sürekli karıştırarak ekleyelim. Daha sonra ezdiğimiz sarımsağı ilave edelim. Son olarak 4 yemek kaşığı zeytinyağında 1 tatlı kaşığı nane yakıp yemeğe ekleyelim.



MÜTEBBEL

MALZEMELER

3-4 adet köz patlıcan

1 su bardağı tahin

1-1.5 çay bardağı limon suyu

3 diş sarımsak

Tuz

ÜZERİ İÇİN:

1 çay bardağı ceviz

Pul biber

Zeytinyağı

YAPILIŞI: Köz patlıcanların kabuğunu soyup, muntazam bir şekilde kıydıktan sonra derin bir kapta tahinle harmanlayalım. Limon suyumuzu ilave edelim. Ardından sarımsaklarımızı sahanda dövüp ekleyelim. Son olarak tuz serpelim. Ceviz, pul biber ve zeytinyağı ile servis edelim.



BİBERLİ EKMEK

MALZEMELER

1 adet kuru soğan

Baharatlar (1 çay kaşığı kişniş, 1 çorba kaşığı kekik, 1 çorba kaşığı çörek otu, 1 çorba kaşığı susam)

Yarım kilo taze çökelek veya lor peyniri

7-8 çorba kaşığı biber salçası

1, 5 su bardağı saf zeytinyağı

EKMEK HAMURU MALZEMELERİ;

350 gr un (3, 5 su bardağı)

5 gr yaşmaya (tepeleme 1 çay kaşığı )

1 çay kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

250 ml su

YAPILIŞI: Soğanları ince ince doğruyoruz veya robotla çekiyoruz. İçine baharatları ekleyip elimizle ufalıyoruz. Bu karışımın içine biber salçasını ekliyor ve yine kaşıkla karıştırıyoruz. Daha sonra, bu karışımın içine lor peyniri veya çökeleği katıyor, karışımı homojen hale getiriyoruz. Son olarak karışımı homojen hale getirip biberli ekmek harcını hazır hale getiriyoruz. Mayayı suda eritelim, tuz ve unu ilave edip hamurumuzu elimizle yoğuralım. Elimize yapışmayacak kıvama geldikten sonra folyo ile üzerini kapatalım ve yaklaşık yarım saat kadar bekleyelim. Mayası gelen hamurumuzdan, avuç içi kadar beze yapalım, bezeler kurumasın diye üzerine kağıt havlu yada ekmek bezi koyup, bu şekilde 10-15 dk daha bekletelim. Hamuru hazırlayıp üzerine biberli ekmek harcını koyduktan sonra 200 derecelik fırında yaklaşık 10 dakika pişiriyoruz.