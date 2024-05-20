Meğer insanlar ölmeden önce bunu görüyormuş!

Palyatif bakım doktoru Christopher Kerr hastaların ölmeden önce son zamanlarında gördüğü rüyaları ve görüntüleri araştırmaya başladı.

Yetişkin ve çocuk hastalarda büyük farklar olduğuna dikkat çeken Kerr, yetişkin hastaların son zamanlarında 'kötü ve acı veren şeyleri inkar etmediklerini', bunun yerine 'bunları zihninde yeniden canlandırdıklarını ve ölüm esnasında bunu "kullanabildiklerine" inanıyor.

Aynı zamanda yetişkin hastaların uyumakta zorluk çektiğini ancak uykuya dalabildiklerinde daha rahat bir ölüm süreci yaşadıklarını iletiyor.

Öte yandan Kerr, çocukların daha önce ölen kimseyi tanımayabileceğini ve onlara "yalnız olmadıklarını" hissettiren 'hayvan görüntülerini' sıklıkla görebildiklerini iddia ediyor. Kerr, "Çocukların hayal gücü kuvvetlidir bu nedenle ölümle bu şekilde bağ kurabilirler" diyor." diyor.