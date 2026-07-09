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Meğer sağlığın sırrı gün ışığındaymış! Uzman doğru güneşlenmenin püf noktalarını açıkladı

Gün ışığı, sağlığın doğal gücü. Vücudun biyolojik saatini düzenlemesinden D vitamini sentezine, bağışıklık sisteminin desteklenmesinden ruh hali ve uyku düzeninin korunmasına kadar pek çok önemli işlevde rol oynuyor

Gün ışığı, vücudumuzun doğal dengesini ve çalışma düzenini sağlayan 'sirkadiyen ritim' denilen gündüz- gece farkındalığının sağlanmasında en önemli etken. Bu sayede kişiler gündüz uyanıklığa ve daha yüksek enerjiye, geceleri ise uykuya daha rahat adapte oluyor. Ancak güneş ışığından en doğru şekilde faydalanabilmek için bilinçli ve kontrollü maruz kalmak büyük önem taşıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Başak Oğuz İnan ile gün ışığının sağlık üzerindeki etkilerini konuştum…

D VİTAMİNİ SENTEZİ

Uzm. Dr. İnan, "Güneş ışığı maruziyeti enerjimizi yükseltirken, ruh hâlimizi de iyileştiren bazı hormonları aktive eder. Ayrıca güneş ışınları sayesinde ciltte D vitamini sentezi başlar, böylece kemiklerin güçlü kalması ve bağışıklık sistemimizin desteklenmesi de mümkün olur. Gün ışığı, sağlıklı bir beden ve ruh hâli için temel gereksinimlerimizdendir" dedi.