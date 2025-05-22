Meğer yanlış yıkıyormuşuz! Sertleşen havluları pamuk gibi yapacak yöntem...

Temizlik uzmanları havluların eski yumuşak ve kabarık hallerine döndürülmesinin oldukça kolay olduğunu söylüyor. Bunun için yalnızca her evde bulunan o birkaç malzeme yetiyor.

YANLIŞ YIKAMA HAVLULARA ZARAR VERİYOR

Havluların sık sık kumaş yumuşatıcı ile yıkanması, sabunun havlu liflerine hapsolmasına ve bu nedenle daha sert hale gelmesine neden oluyor. Üstelik ter, güneş kremi ve vücut losyonu gibi kalıntılar da kumaşta birikerek yıkamayı daha da zorlaştırıyor. Uzmanlar, bu sorunun çözümünün mutfakta bulunan iki basit malzemede saklı olduğunu söylüyor: Beyaz sirke ve karbonat.