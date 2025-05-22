Meğer yanlış yıkıyormuşuz! Sertleşen havluları pamuk gibi yapacak yöntem...

Temizlik uzmanları havluların eski yumuşak ve kabarık hallerine döndürülmesinin oldukça kolay olduğunu söylüyor. Bunun için yalnızca her evde bulunan o birkaç malzeme yetiyor.
YANLIŞ YIKAMA HAVLULARA ZARAR VERİYOR
Havluların sık sık kumaş yumuşatıcı ile yıkanması, sabunun havlu liflerine hapsolmasına ve bu nedenle daha sert hale gelmesine neden oluyor. Üstelik ter, güneş kremi ve vücut losyonu gibi kalıntılar da kumaşta birikerek yıkamayı daha da zorlaştırıyor. Uzmanlar, bu sorunun çözümünün mutfakta bulunan iki basit malzemede saklı olduğunu söylüyor: Beyaz sirke ve karbonat.
İKİ ADIMLI YIKAMA ÖNERİSİ
Uzmanlar, havluların derinlemesine temizlenmesi için şu adımları öneriyor:
İlk Yıkama: Havluları çamaşır makinesine yerleştirin, üzerine çamaşır deterjanı ve yarım fincan karbonat ekleyin. 60 derece sıcaklıkta bir yıkama programı çalıştırın. Bu işlem, kumaşta biriken kalıntıların çözülmesine yardımcı olur.
İkinci Yıkama: İlk yıkamanın ardından, bu kez yumuşatıcı bölmesine yarım fincan beyaz sirke koyun ve havluları tekrar sıcak suda yıkayın. Sirke, kalan kalıntıları gevşetir ve havluların daha yumuşak olmasını sağlar.
AYNI ANDA KULLANMAMAYA DİKKAT!
Karbonat ve beyaz sirke aynı anda makineye eklenmemeli. Çünkü kimyasal tepkimeye girerek birbirlerini etkisiz hale getirir ve temizleme etkilerini kaybederler.
DETERJAN SEÇİMİ DE ÖNEMLİ
Uzmanlar daha yumuşak ve doğal içerikli deterjanların tercih edilmesini öneriyor. Özellikle fosfat ve dolgu maddesi içermeyen deterjanların havluların ömrünü uzattığını söylüyor.