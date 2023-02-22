Merak edilen sorunun cevabı: "Hayvanlar gerçekten depremi hissedebilir mi?"

Hayvanların depremi önceden hissettiklerine dair fikirler, oldukça eskiye dayanıyor. Fakat bilimsel olarak elde edilen veriler ise oldukça yeni. İşte gerçekten hayvanların depremi hissedip hissetmediklerinin cevabını veren o araştırma...

Giriş Tarihi: 22.02.2023 15:14 PAYLAŞ ABONE OL

Aslında bu fikir binlerce yıl öncesine dayanıyor. M.Ö. 370 yılında Romalı yazar Aelian'ın deprem gelmeden önce yılanların, farelerin ve hatta böceklerin Helike şehrini terk ettiğini anlatması da bunun bir kanıtı.

Yakın tarihli olarak ise; 1975'te normalde kış uykusundaki yılanların Çin'in Haiçeng kentini 7,3'lük depremden önce terk ettiğinin raporlanması, 2016 yılında Oklahoma'daki deprem öncesinde ise kuşların bölgeden ayrıldığı bildirilmesi sadece birkaç örnek.