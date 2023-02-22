Merak edilen sorunun cevabı: "Hayvanlar gerçekten depremi hissedebilir mi?"

Aslında bu fikir binlerce yıl öncesine dayanıyor. M.Ö. 370 yılında Romalı yazar Aelian'ın deprem gelmeden önce yılanların, farelerin ve hatta böceklerin Helike şehrini terk ettiğini anlatması da bunun bir kanıtı.
Yakın tarihli olarak ise; 1975'te normalde kış uykusundaki yılanların Çin'in Haiçeng kentini 7,3'lük depremden önce terk ettiğinin raporlanması, 2016 yılında Oklahoma'daki deprem öncesinde ise kuşların bölgeden ayrıldığı bildirilmesi sadece birkaç örnek.
2020'de Max Planck Hayvan Davranışları Enstitüsü'nün yöneticisi Martin Wikelski, hayvanların depremleri öncül sarsıntılardan önce hissedebileceğine dair belirtiler olduğunu söyledi.
https://www.instagram.com/p/Cowb3Zmgncq/?hl=tr
İtalya'da bir çiftlikte yaptığı çalışmada; inek, köpek ve koyunlara taktığı elektronik takip cihazlarıyla aylar boyunca çevrelerinde depremlere göre izlediler. Buldukları şey; hayvanların sekiz büyük depremin yedisi gerçekleşmeden önce "çok hareketli" olmalarıydı. Bu araştırma, hayvanların depremleri herhangi bir öncü sarsıntıdan 12 saat önce hissedebileceğini gösteriyor.
Yapılan çalışmalara göre; kedilerde saklanma, tavuklarda yükseklere tüneme, birbirine sokulma, köpeklerde havlama, balıklarda dışarı fırlama ve sudaki yönlerini değiştirme gibi davranışlar ortaya çıkarken, inek, eşek veya koyun gibi ahırdaki hayvanların dışarıya çıkma davranışı gösteriyor.
Hayvanların bunu hissetmesinin ardındaki sebebin, felakete karşı bir hayvansal içgüdü olduğunu söyleyen Wikelski, farklı etkenler olsa da bunu "nasıl yaptıklarını" henüz bilmediklerini dile getirdi.