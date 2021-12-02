Metabolizma hızını kontrol altında tutacak bu önerilere dikkat!

Metabolizmanın vücudun yürüttüğü faaliyetlerin tümü olduğunu ifade eden Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Pınar Çoban Çinko, "Metabolizma hızı vücudunuzun çalışırken ne kadar enerji harcadığıdır. Bazal metabolizma hızı ise uyku halindeki vücudun hızıdır. Bir diğer deyişle, iç organların ve vücudun çalışması için gereken minimum enerji düzeydir. Buna dinlenme hızı da denebilir. Metabolizma için gereken enerji vücudunuza yediğiniz ve içtiğiniz gıdalardan sağlanır. Metabolizmanız bir bakıma sizin iç enerjiniz olduğu için yaşam enerjiniz üzerinde de önemli etkileri vardır" diye konuştu.

HORMONLAR, İKLİM VE GENETİK DE ETKİLİ

Yaş aldıkça metabolizma hızının da etkilendiğini dile getiren Uzman. Diyetisyen Pınar Çoban Çinko, "Yaşımız ne kadar genç olursa metabolizma hızımız da bununla doğru orantılı olarak daha hızlı çalışır. Metabolizmanın daha hızlı çalışması, daha çok enerji harcaması demektir. Yaş aldıkça metabolizmamız da yaşlanır ve yavaşlar. Metabolizmamızın hızında yaş faktörünün dışında genetik, iklim, tercih edilen besinler, hormonlar, cinsiyet, öğün sayısı ve açlık gibi birçok etken daha rol alır" ifadelerini kullandı.