Meyvelerin kraliçesi! Hem antikanserojen hem de lif deposu! Günde 12 gram yerseniz...

ENERJİ VERİYOR

Sabahları, halsiz ve yorgun uyanıyorsanız ve bu durum tüm gününüze yansıyorsa cennet hurması meyvesinden destek alabilirsiniz. Cennet hurması, karbonhidratlar açısından zengindir ve enerji sağlar. Bu özellikle sporcular veya enerji ihtiyacı yüksek kişiler için önemlidir.