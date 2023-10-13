Meyvelerin kraliçesi! Hem antikanserojen hem de lif deposu! Günde 12 gram yerseniz...

Şifa deposu cennet hurması, bağışıklığı güçlendirmeden kansere kadar birçok alanda doğal ilaç görevi görüyor. İşte cennet hurması tükettiğinizde vücudunuzda meydana gelecek değişimler...
HÜCRE HASARINI AZALTIYOR
Vücuda yeterli miktarda antioksidan sağlayan, bağışıklığı güçlendiren, hücre hasarını azaltan C vitamini, cennet hurması meyvesinde bol miktarda bulunuyor.
LİF BAKIMINDAN ZENGİN
Lif bakımından oldukça zengin olan cennet hurması, sindirimi düzenliyor, kabızlığı önlüyor ve bağırsak bariyerinin güçlenmesini sağlıyor.
VÜCUDU YENİLİYOR
A, C, K vitaminini bolca barındıran potasyum, magnezyum ve demir bakımından oldukça zengin olan cennet hurması, vücudun kendini yenilemesini sağlıyor.
ENERJİ VERİYOR
Sabahları, halsiz ve yorgun uyanıyorsanız ve bu durum tüm gününüze yansıyorsa cennet hurması meyvesinden destek alabilirsiniz. Cennet hurması, karbonhidratlar açısından zengindir ve enerji sağlar. Bu özellikle sporcular veya enerji ihtiyacı yüksek kişiler için önemlidir.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR
İçerdiği C vitamini sayesinde, bağışıklık sistemini güçlendiren cennet hurması vücudu enfeksiyonlara karşı koruyor.
İLTİHAPLANMAYI AZALTIYOR
Vücuttaki iltihabı azaltan, enfeksiyonu bitiren ve organların yenilenmesini sağlayan cennet hurması, mevsimsel hastalıklara karşı da koruyor.