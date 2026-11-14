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Mezopotamya'dan dünyaya yayılan o lezzet! Ev yapımı tahin helvası tarifi...

Helvanın tarihi adeta medeniyetlerin ortak mirası niteliğinde. Mezopotamya'dan doğup batıya yayılan, 13. yüzyılın ilk yazılı yemek kitaplarında 800 yıllık geçmişiyle yer bulan helva; Osmanlı saraylarında kurulan özel "Helvahane" bölümleriyle altın çağını yaşadı. İşte bu eşsiz lezzeti evde pratik bir şekilde hazırlamak isteyenler için nefis tahin helvası tarifi!

Arapça 'tatlı', 'şekerleme', 'tatlı ekmek', 'tatlı et' anlamlarına gelen 'halva' kelimesi dilimize geçtiği gibi farklı lisanlara da aynı şekilde girmiş; çok farklı kültürde kendine şekerli bir yer bulmuş. Helva, farklı coğrafyalardaki uzun bir yolculuğu içinde Sanskritçede halava, Mısır'da halava, Yunanistan'da ve İbranicede helva, Arapçanın farklı aksanlarında hilva-halavi, Hindistan'ın yerel dillerinde de helva olarak tanımlanmış. Yapılan araştırmaların çoğunda belirlendiği haliyle, helvanın yolculuğu Mezopotamya'dan başlamış ve yıllar içinde doğudan batıya kadar dünyanın her köşesine yayılmış. Orta Asya'nın derinliklerinden Güney Asya'ya, Akdeniz kıyılarından, Avrupa'nın içlerine, Kuzey Afrika'dan kıtanın iç kesimlerine, Balkanlardan Malta'ya, Rusya'ya, İspanya'ya ve Amerika'nın uçsuz bucaksız topraklarına helvanın lezzeti sinmiş.

İLK TARİF 13. YÜZYILDAN

Bilinen ilk yazılı helva tarihi, 13. yüzyılın başlarında Arapça bir yemek kitabında (Kitab al- Tabikh) ortaya çıkmış. Bugünkü helva çeşidinin zenginliği o günden belliymiş; 800 yıl önce yazılan bu kitapta bile tam 7 ayrı çeşit tarifi varmış. Yine aynı yüzyılın sonlarına doğru o yıllarda Arap kültürü etkisinde altın çağını yaşayan İspanya'da basılmış bir başka el yazması yemek kitabında da ağız sulandıracak farklı bir helva tarifi verilmiş. O yılların ağız tadına göre verilen bu tarif, kaynayan suya katılan şeker, bal, susam yağı içine yavaş yavaş unun karıştırılması sonrasında üzerine gül suyu, öğütülmüş fıstık serpilmesi, en sonra da üçgen biçimlerde kesilerek şerbete yatırılması şeklindeymiş.