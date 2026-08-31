Mide kanseri riskini 2 katına çıkarıyor! Çok tüketilen o içeceklere dikkat

Mide kanseri, dünya genelinde kansere bağlı ölümlerin 5. önde gelen nedeni... Independent Türkçe'nin haberine göre önceki araştırmalar, şekerli içecekleri yaygın olarak kolorektal, meme ve karaciğer kanseri riskinin artmasıyla ilişkilendirmişti ancak mide kanseriyle ilgili kanıtlar sınırlıydı. Yeni bir çalışma ise günde en az bir porsiyon şekerli içecek tüketen kişilerin, ayda bir porsiyondan daha az tüketenlere kıyasla mide kanserine yakalanma riskinin iki kat daha fazla olduğunu buldu.