Mikroplastik tehlikesi bir noktada daha ortaya çıktı! Aldığınız her lokmaya dikkat...

İngiltere'de yapılan yeni bir çalışma, sebzelerin mikroplastikleri emebildiğini ortaya koydu.
Plymouth Üniversitesi'nden araştırmacılar, yetiştirme sürecinde bitkilerin yenilebilir kısımlarının, topraktaki parçacıkları emebileceğini keşfetti.
Bir santimetrenin milyonda biri kadar küçük bir çapa sahip nanoplastikler, turplarda tespit edildi.
Yeni araştırma için bilim insanları turpları, bitkinin etli olmayan kökleri radyoaktif karbon içeren polistiren nanopartikül çözeltisiyle temas edecek şekilde bir hidroponik yetiştirme sistemine yerleştirdiler.
Beş gün sonra parçacıkların bitkiye ne kadar nüfuz ettiğini incelediler ve çözeltideki parçacıkların yaklaşık %5'inin kök sistemi tarafından tutulduğunu, bunun da bitkiye giren milyonlarca nanoplastik anlamına geldiğini buldular.
Bu parçacıkların yaklaşık dörtte biri yenilebilir etli köklere ulaşırken, yüzde 10'u yapraklarda biriktiği gözlemlendi.
Uzmanlar, çok küçük olmaları nedeniyle bu plastiklerin köklerden girip bitkiye yayılabileceğini ilk kez saptadı.
Daha önceki araştırmalar da yumuşakçalarda ve balıklarda da nanopartiküller bulunması, bunların besin zinciri boyunca ilerleyip birikebileceğini göstermişti.