Milli Mücadele'nin Kadın Kahramanı: "Kara Fatma"

Kurtuluş mücadelesinin en cesur isimlerinden Fatma Seher Erden, Erzurum'da dünyaya geldiğinde küllerinden doğacak bir ülkenin de önemli isimlerinden biri olacaktı. Subay Ahmet Beyle evlendikten sonra onunla birlikte Edirne'de Balkan Savaşları'nda savaştı. I. Dünya Savaşı'nda "on kadını" örgütleyerek Edirne'de çarpışmaya devam etti.
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Sivas Kongresi'nde Mustafa Kemal ile bizzat görüştü ve "gözü kara" kişiliği nedeniyle Mustafa Kemal kendisine, "Kara" lakabını verdi.
Topladığı 300 kişilik milis gücüyle İznik'e geçen Kara Fatma, burada da savaştıktan sonra 1. İnönü, 2. İnönü, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruzda da görev aldı. Gösterdiği üstün başarıları sebebiyle teğmen rütbesine yükseldi.
Teğmenliğe yükselmesi "Orduda Savaşan Türk Kadını Teğmenliğe Yükseldi" başlığıyla New York Times gazetesine haber oldu Kara Fatma.
Büyük Taarruz'un ilk günlerinde General Trikupis'in birliğine esir düştüyse de, kaçarak yeniden müfrezesinin başına geçti. Başarıları için kendisine bağlanan üsteğmenlik maaşını kabul etmedi. "Para için savaşmadım. Vatanım için savaştım" diyerek maaşını Kızılay'a bağışladı.