Milli Mücadele'nin Kadın Kahramanı: "Kara Fatma"

Kurtuluş mücadelesinin en cesur isimlerinden Fatma Seher Erden, Erzurum'da dünyaya geldiğinde küllerinden doğacak bir ülkenin de önemli isimlerinden biri olacaktı. Subay Ahmet Beyle evlendikten sonra onunla birlikte Edirne'de Balkan Savaşları'nda savaştı. I. Dünya Savaşı'nda "on kadını" örgütleyerek Edirne'de çarpışmaya devam etti.

Sivas Kongresi'nde Mustafa Kemal ile bizzat görüştü ve "gözü kara" kişiliği nedeniyle Mustafa Kemal kendisine, "Kara" lakabını verdi.