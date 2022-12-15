Milyonda bir görülen vaka! Yaşadığı sendrom yüzünden "heykele" dönüşüyor: “Karşıdan karşıya bile geçemiyorum”

Southampton'da yaşayan 52 yaşındaki kadın, adeta "heykele dönüşme" korkusuyla yolun karşısına dahi geçememekten şikayet ediyor. Yaşadığı sendrom nedeniyle dayanılmaz kas spazmları nedeniyle bulunduğu noktaya sabitleniyor ve düşmeyle sonuçlanıyor.

"ANİDEN YÜRÜYEMEZ HALE GELİYOR"

Yaşadığı ataklar nedeniyle ayak bileklerinden dizlerine kadar büyük morluklarla karşılaşan kadın, alışverişe çıktığı bir gün, yürüyemez hale gelince insanlardan yardım isteyerek arabaya gidebildi. Bu nedenle sıklıkla evde yaşamak zorunda kaldığını söyleyen Karen, katı kişi sendromu için oluşturan bir destek grubuna katılarak kendisi için farkındalık oluşturduğunu anlattı.

Mirror'a yaptığı açıklamada Long, artırılmış uyaranlarla mücadele ettiğini, birileri ani tepki vermesi halinde (korna, çığlık sesleri vb.) "katı kişi sendromu" yaşadığını belirtti. Örneğin; açık bir alandan geçemediğini, bu neden yolun karşısına geçmekte bile zorlandığını belirtiyor.