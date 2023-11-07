Mimarlıktan hayvancılığa! Hobi olarak başlamıştı şimdi sürü sahibi

Demir, çobanlık yaparken başlarda olumsuz tepkilerle karşılaştığını ama bunlara aldırmadığını anlatarak şöyle devam etti:

"Dağda çobanlık yaparken selam verenlere 'aleykümselam, sağ olun' dediğimde 'kadın gibi konuşuyor' diyen amcalarla da karşılaştım. Başta tepkiler olumsuzdu ama yavaş yavaş kadınlar da ufuklarını ve pencerelerini açmaya başladı ve güzel karşıladı. Ben çalıştıkça etrafımdaki kadınlar da ot ve saman taşımaya, hayvanlara bakmaya, hatta işletmeye katkı sağlamaya başladı. Bu beni çok mutlu etti."

Annesi ve kardeşinin eşiyle amatör olarak yaptıkları süt işletmeciliğinde yıllık ortalama 870 kilogram keçi peyniri ürettiklerini ve kilosunu 250 liradan sattıklarını aktaran Demir, kadınların üretime çok ciddi anlamda katkı sağladığına inandığı için bu işi sürdüreceğini vurguladı.