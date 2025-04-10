Mini simit tarifi: Kahvaltı sofralarının baş köşesine oturacak!

Ev Yapımı Mini Simit Tarifi (yaklaşık 20-25 adet)

Malzemeler:

Hamuru için:

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket instant maya (ya da 1 yemek kaşığı yaş maya)

4 – 4,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

Üzeri için:

Yarım su bardağı pekmez

Yarım su bardağı su

1,5 su bardağı kavrulmuş susam

Yapılışı:

Ilık süt, ılık su, şeker ve mayayı bir kaba alıp karıştırın. 5 dakika bekleyin.

Sıvı yağ ve tuzu ekleyin. Yavaş yavaş unu ekleyerek yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Hamurun üzerini örtüp, 40-50 dakika mayalanmaya bırakın.

Hamur mayalanınca ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.

Her bir parçayı ince uzun rulo yapın, ikiye katlayıp burgu şekli verin ve uçlarını birleştirerek simit formuna getirin.

Pekmezi suyla karıştırın.

Şekil verdiğiniz mini simitleri önce pekmezli karışıma, sonra susama batırın.

Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin.

Önceden ısıtılmış 190°C fırında, alt üst ayarda 20-25 dakika pişirin. Üstü kızarınca fırından alın.

🎯 İpucu:

Daha çıtır bir doku için simitleri tepsiye dizdikten sonra 10 dakika bekletip öyle fırına verin.

Susamları tavada önceden kavurursanız çok daha lezzetli olur!

Afiyet olsun!