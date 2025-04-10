Mini simit tarifi: Kahvaltı sofralarının baş köşesine oturacak!

Ev Yapımı Mini Simit Tarifi (yaklaşık 20-25 adet)
Malzemeler:
Hamuru için:
- 1 su bardağı ılık süt
- 1 su bardağı ılık su
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 paket instant maya (ya da 1 yemek kaşığı yaş maya)
- 4 – 4,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)
Üzeri için:
- Yarım su bardağı pekmez
- Yarım su bardağı su
- 1,5 su bardağı kavrulmuş susam
Yapılışı:
- Ilık süt, ılık su, şeker ve mayayı bir kaba alıp karıştırın. 5 dakika bekleyin.
- Sıvı yağ ve tuzu ekleyin. Yavaş yavaş unu ekleyerek yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur yoğurun.
- Hamurun üzerini örtüp, 40-50 dakika mayalanmaya bırakın.
- Hamur mayalanınca ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.
- Her bir parçayı ince uzun rulo yapın, ikiye katlayıp burgu şekli verin ve uçlarını birleştirerek simit formuna getirin.
- Pekmezi suyla karıştırın.
- Şekil verdiğiniz mini simitleri önce pekmezli karışıma, sonra susama batırın.
- Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin.
- Önceden ısıtılmış 190°C fırında, alt üst ayarda 20-25 dakika pişirin. Üstü kızarınca fırından alın.
🎯 İpucu:
Daha çıtır bir doku için simitleri tepsiye dizdikten sonra 10 dakika bekletip öyle fırına verin.
Susamları tavada önceden kavurursanız çok daha lezzetli olur!
Afiyet olsun!