Minika kanallarında hafta sonu film kuşakları devam ediyor!

MinikaÇOCUK'ta 22 Ağustos Cumartesi 09.00'da Alice Miranda Sonsuza Kadar ile 9 yaşındaki Alice ve Miranda'nın neşesi, dostlukları ve maceraları ekrana geliyor. 23 Ağustos Pazar günü ise aynı saatte Maceracı Yüzgeçler Büyük Gösteri ile Biba ve arkadaşları, İstanbul Boğazı'nın derinliklerinde büyük gösterileri için hazırlanırken birbirinden renkli serüvenlere atılıyor.

MinikaGO'da ise 22 Ağustos Cumartesi 08.30'da Neşeli Kanatlar Büyük Göç ile Peng'in iki minik ördek yavrusuyla çıktığı, dostluk ve sevgi dolu yolculuk ekrana geliyor. Akşam 20.30'da İstanbul Muhafızları Ab-ı Hayat Çeşmesi ile keyifli bir yolculuğun kapıları aralanıyor. 23 Ağustos Pazar 08.30'da Hızlı Ayaklar Olimpiyat Yolunda ile dostluk, cesaret ve hayallerin peşinden gitmenin hikâyesi izleyiciyle buluşuyor. Akşam 20.30'da ise Alice Miranda Sonsuza Dek Arkadaş ile hafta sonu sinema keyfi devam ediyor.