Yüksek teknolojili sırt çantaları, robotik hayvan dostlarına dönüşebilen özel ekipmanları ve birbirinden farklı yetenekleriyle Petronix ekibi, dünyanın dört bir yanında kurtarma görevlerine atılıyor. Her görevde farklı hayvanları tanıyan kahramanlar; takım çalışması, problem çözme ve doğaya saygı konusunda da önemli kazanımlar sunuyor.



Petronix, hayvan sevgisini teknoloji ve eğlenceyle buluşturan renkli dünyasıyla kasım ayı boyunca her gün saat 13.00'te MinikaÇOCUK'ta!