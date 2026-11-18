Matt, Jia, Emma ve Tim'den oluşan dört yakın arkadaş, dünyadaki yırtıcı hayvanların yardıma ihtiyaç duyduğu anlarda özel sinyallerle harekete geçiyor.
Yüksek teknolojili sırt çantaları, robotik hayvan dostlarına dönüşebilen özel ekipmanları ve birbirinden farklı yetenekleriyle Petronix ekibi, dünyanın dört bir yanında kurtarma görevlerine atılıyor. Her görevde farklı hayvanları tanıyan kahramanlar; takım çalışması, problem çözme ve doğaya saygı konusunda da önemli kazanımlar sunuyor.
Petronix, hayvan sevgisini teknoloji ve eğlenceyle buluşturan renkli dünyasıyla kasım ayı boyunca her gün saat 13.00'te MinikaÇOCUK'ta!