Haberler Roza Haberleri Güncel Haberleri Misafiriniz gelmeden hemen deneyin! Çayın ve kahvenin yanına en çok yakışan 4 enfes lezzet

Misafiriniz gelmeden hemen deneyin! Çayın ve kahvenin yanına en çok yakışan 4 enfes lezzet

Beş çaylarını ve kahve saatlerini tam bir lezzet şölenine dönüştürecek enfes alternatifler belli oldu! Evdeki pratik malzemelerle kolayca hazırlanan, tutma garantili ve çay saatlerinin vazgeçilmezi olmaya aday 4 özel lezzeti paylaşan ünlü şef, sır gibi saklanan püf noktalarını tek tek anlattı.

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün beş çaylarına uygun ya da kahve yanında servis edebileceğiniz tariflerim var. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle.

ÇAYLI KEK MALZEMELER

2 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı soğuk çay demi

Yarım tatlı kaşığı tarçın

Küçük paket kakao (25 gr.)

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un (Yaklaşık 2 su bardağı)

YAPILIŞI: Yumurta ve şekeri iyice çırpalım. Sıvıları ekleyip iyice karıştıralım. Un, kabartma tozu, kakao ve tarçını bir kasede karıştırıp hamura ekleyelim. Baton kek kalıbını yağlayalım. Kek hamurunu boşaltıp, 180 derece fırında pişirelim.