"Misafirlere ne yemek yapsam?" diye düşünmeye son! Enfes lezzetiyle tadına doyamayacağınız o menü...

Dün akşam çok sevdiğim bir arkadaşım bana akşam yemeğine geldi. Yine zamanla yarıştığım, koşturmanın bolca yaşandığı 30 dakikalık serüvenin içine girdim. Misafir ağırlamayı oldum olası çok sevmişimdir. Bazen bir konsept belirlerim; çok sayıda arkadaşımı çağırırım ve tüm gün o davet için uğraşırım. Bazen de zor bir yemek seçip o yemeğin neredeyse tüm bileşenlerini kendim yapmaya çalışırım. Bazense böyle hazırlıksız yakalanırım ve bir koşuşturmanın içinde bulurum kendimi. Bakalım bugün sizler için yazdığım tarifleri beğenecek misiniz?