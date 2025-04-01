Misafirleri mest edecek o menü: Bayramın 3. günü ziyafeti!

2 adet közlenmiş kırmızı biber3 adet közlenmiş domates1.5 su bardağı soğuk süt1.5 litre su3 yemek kaşığı un1 yemek kaşığı tereyağı2 yemek kaşığı sıvı yağTuzKözlenmiş biberler ve domateslerin kabukları soyulup, kesme tahtasında küçük küpler şeklinde doğranır. Çorba tenceresine yağlar konulup ısıtılır. Un eklenip kokusu çıkana dek kavrulur. Sonra doğranmış domates ve biberleri döküp, 2 dakika daha kavuruyoruz. Üzerine soğuk sütümüzü döküp topaklanmaması için hızlıca karıştırıyoruz. Soğuk suyumuzu da döküp, ara ara karıştırarak orta ateşte kaynamaya bırakıyoruz.4 adet kuzu incik1 yemek kaşığı tereyağı2 su bardağı şehriye2.5 su bardağı su3 yemek kaşığı zeytinyağı1 kaşık tereyağı1 kırmızı biber1 yeşil biber1 soğanTuzKuzu incikler bir tencereye alınır. Kısık ateşte suyunu salıp çekene kadar yaklaşık bir saat pişirilir. Suyunu tamamen çekince bir kaşık tereyağı koyup etler kavurur gibi kızartılır. Pilav için; zeytinyağıyla minik minik doğranan sebzeler ve şehriyeler, rengi koyulaşana kadar kısık ateşte kavrulur. Tuzunu ve suyunu verip kaynayınca altı kısılıp pişmeye bırakılır. Pişen pilavın içine bir kaşık tereyağı koyulup kapağı kapatılır.1 litre süt1 çay bardağı pirinç unu1 çay bardağı buğday nişastası1 su bardağı şekerTepsiyi kaplamak için margarin ve pudra şekeri1 su bardağı dövülmüş iç bademÖncelikle tepsinin her tarafına margarin sürülür. Süzgeçle pudra şekeri serpilir, her tarafı kaplanır. Tencereye kuru malzemeler alınır. Süt yavaş yavaş eklenir. Orta ateşte sürekli karıştırılarak pişirilir. Fokurdadığı zaman altı kapatılır. Bademler ilave edilir. Muhallebiden iki veya üç kepçe alınıp tepsiye dökülür. Ocağımızın orta ateşli yerine alınır. Üzerindeki muhallebi, spatula yardımıyla bir yerden bir yere alınarak dibi yakılır. Her tarafın eşit şekilde yandığından emin olunca, tenceredeki muhallebi tekrar ocağın üzerine alınır. Tekrar kaynadığı zaman tepsiye dökülür. Mutfak tezgahına soğuk su dökülür veya çok ıslak havlunun üzerinde tepsi soğutulur. Soğuyunca spatula ile kesilir. Kestiğimiz ve rulo yapacağımız zaman spatula su ile iyice ıslatılır ve tabağa alınarak servis edilir.