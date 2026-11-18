Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün 5 çayı saatine yakışacak nefis lezzetler hazırladım. Bakalım deneyip siz de beğenecek misiniz?
ZEYTİNLİ YEŞİLLİKLİ EKMEK
MALZEMELER
3 adet yumurta
1 su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı yoğurt
2 yemek kaşığı mısır unu
2 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 yemek kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz
1 adet kapya biber
10 adet çekirdeksiz siyah zeytin
1 su bardağı ufalanmış beyaz peynir
Bir tutam ince kıyılmış maydanoz
Bir tutam ince kıyılmış dereotu
Kalıbı için tereyağı ve susam
YAPILIŞI: Kapya biber küçük küçük doğranır. Zeytin doğranır. Maydanoz ve dereotu ince kıyılır. Peynir ufalanır. Yumurta, şeker ve tuz, beş dakika çırpılır. Sıvı yağ ve yoğurt eklenir, çırpılmaya devam edilir. Un, mısır unu ve kabartma tozu eklenir, iyice karıştırılır. Daha sonra kapya, zeytin, peynir, maydanoz ve dereotu ilave edilir ve spatula ile kek hamuruna karıştırılır. Baton kek kalıbı tereyağ ile yağlanır ve her yerine gelecek şekilde susam serpilir. Kek harcı kalıba dökülür, üzerine tekrar susam serpiştirilir. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 55 dakika pişirilir.
PEYNİRLİ TUZLU KEK
MALZEMELER
3 adet yumurta
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı süt
2 su bardağı un
1 çay kaşığı tuz
Pul biber (isteğe bağlı)
1 kase beyaz peynir (küp küp doğranmış)
Yarım demet maydanoz
1 paket kabartma tozu
1 yemek kaşığı tereyağı
Susam
Çörek otu
YAPILIŞI: Derin bir kaba yumurtayı alarak iyice çırpalım. Peynir ve maydanoz hariç malzemeleri alarak çırpmaya devam edelim. Maydanoz ve peyniri de ekleyerek spatula yardımıyla karıştıralım. Pişirme kalıbımızı margarinle iyice yağlayalım, çörek otunu ve susamını serpiştirelim. Kekimizi kalıbımıza dökelim. Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında kontrollü olarak pişirelim.
SOYA SOSLU MANTARLI KİŞ
MALZEMELER
Hazır tartoletler
İÇİ İÇİN:
1 paket mantar
Yarım demet maydanoz
1 yemek kaşığı soya sosu Zeytinyağı
BEŞAMEL İÇİN:
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı un
1 su bardağı süt
Yarım su bardağı krema
Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
YAPILIŞI: için, mantarları soyup doğrayıp yüksek ateşte soteliyoruz. İçine incecik kıyılmış maydanoz ve soya sosu ilave ediyoruz. Diğer yandan tereyağında un kavuruyoruz. Yavaş yavaş süt ilave ediyoruz. En son krema, mantarlar ve kaşar peyniri ile karıştırıyoruz. Mini tartoletlerin ya da hazırladığımız kişlerin içini dolduruyoruz. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında pişiriyoruz.
ÇİKOLATA SOSLU, ANTEP FISTIKLI KEK
MALZEMELER
3 yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı süt
1/2 su bardağı sıvı yağ
2 su bardağı un
3 yemek kaşığı kakao
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilin
ÇİKOLATA SOSU İÇİN:
150 g bitter çikolata, 100 ml sıvı krema ve üzeri için 3 yemek kaşığı iri çekilmiş Antep fıstığı.
YAPILIŞI: Yumurta ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpın. Süt ve sıvı yağı ekleyin. Un, kakao, kabartma tozu ve vanilini eleyerek karışıma ilave edin. Yağlanmış kek kalıbına dökün ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 35–40 dakika pişirin. Krema ısınınca ocaktan alın, çikolatayı ekleyip pürüzsüz olana kadar karıştırın. Soğuyan kekin üzerine çikolata sosunu gezdirin. Antep fıstığı serperek servis edin.