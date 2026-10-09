Misafirleriniz bu sofraya bayılacak! Bonfile, teriyaki soslu sebze ve ananaslı pilav: Asya mutfağından nefis bir menü

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Asya rüzgarları esiyor. Baharatlı bonfile dilimleri, soya soslu sebze sotenin içinde gizlenmiş zencefil ve sarımsağın kokusu ve ananaslı kaju fıstıklı çilavın tropik tadı... Yurt dışından misafir geldiyse, farklı bir kutlama olacaksa ya da misafirler 'Geliyoruz, bize sürpriz bir şeyler hazırla' dediyse; iç malzemelerin çoğunu kendi zevkinize göre değiştirerek çok acele bu yemekleri hazırlayabilirsiniz. Çilav, esasen üzerine et konmuş İran pirinci ile pişirilmiş pilava deniliyor olsa da, artık yasemin pirinci ile yaptığımız çoğu pilava çilav diyebiliyoruz. Dünya üzerinde tam 700 çeşit pilav pişirme tekniği olduğunu biliyor muydunuz? Çilav, lapa, arborio pirincinden risotto ya da basmati pirincinden pilav gibi birçok farklı pirinç çeşidinin olmasının yanında haşlayarak, kavurarak, buharda ya da suya salma yöntemi kullanılarak yapılan birçok pilav pişirme tekniği de mevcut. Bugünlük benden bu kadar.