Mısırı hiç böyle denediniz mi? Birbirinden farklı 4 nefis tarif

MALZEMELER 4 yemek kaşığı tereyağı 120 gr. çikolata 4 yemek kaşığı bal 500 gr. mısır gevreği YAPILIŞI: Tereyağını, balı ve çikolatayı aynı anda tavada eritiyoruz. Eriyince tavanın altını kapatıyoruz ve mısır gevreğini ekleyip güzelce karıştırıyoruz. İstediğimiz şekli verip servis ediyoruz. Dileyen çekilmiş fındık veya ceviz içi de ekleyebilir.

BAHARATLI MISIR KABURGA

MALZEMELER

3 adet taze süt mısır

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı füme paprika veya toz kırmızı biber

çay kaşığı kimyon

çay kaşığı sarımsak tozu

çay kaşığı acı pul biber

Tuz, karabiber

Servis için lime veya limon

İsteğe bağlı: parmesan, ince kıyılmış maydanoz veya kişniş

YAPILIŞI: Mısırları önce ortadan ikiye kesin. Her parçayı sağlam ve keskin bir bıçakla uzunlamasına dörde bölerek kaburga formu verin. Bu aşamada mısır koçanı oldukça sert olduğu için keserken özellikle dikkat edin. Zeytinyağı, eritilmiş tereyağı, paprika, kimyon, sarımsak, pul biber, tuz ve karabiberi karıştırın. Mısırların her tarafına bolca sürün. 200°C'de yaklaşık 20–25 dakika pişirin. Kenarları hafif karamelize olup mısırlar kıvrılmaya başladığında hazır.