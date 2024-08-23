Modern çağın hiyeroglifleri! Emojilerin ardındaki gizli dile inanamayacaksınız: "Meğer her biri..."

Tek bir emojinin neşe, dalga geçme, utanma, rahatsızlık, belirsizlik, tuhaflık gibi durumları belli etmek için kullanıldığını söyleyen Makhachashvili, "Kahkaha, neşe belirteçlerinin seçimi, bu işaretlerin görünen anlamı olarak belirgin.

Rahatsızlık anlamı ise daha az oranda elde edilen bir belirteç olarak algılanıyor" diye konuştu. California Berkeley Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nden Profesör Gı Cing ise Amerikalı öğrencilerine gülen yüz emojisi yolladığında onların bundan "mutlu, memnun" anlamını çıkardığını, Japonya, Çin gibi Asya ülkelerinden öğrencilerine aynı emojiyi attığında ise onların bundan "nezaketen geçiştirme" anlamı çıkardığına dikkati çekti.