Mükemmel bir uykunun sırrı! Doğru yastığı seçmenin püf noktaları nedir?

İlk yastıklar aslında sertti ve kelimenin tam anlamıyla taştan yapılmıştı. Neyse ki, günümüzde çok daha yumuşaklar ve daha derin bir uyku durumuna ulaşmamıza yardımcı oluyorlar.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 22.09.2021 15:52

Tercihen ihtiyaçlarımıza uygun yeni bir yastık seçmek için dışarı çıkmadan önce, uyku pozisyonları ve malzemeleri ile uyku sırasında sağlıklı bir omurga şeklini korumanın neden önemli olduğunu öğrenmeliyiz.

Uyku pozisyonları Sadece uyku pozisyonunuzu belirledikten sonra size en uygun yastığı seçebilirsiniz. 3 ana uyku pozisyonu türü vardır: Karnında uyumak

Sırt üstü uyumak

Yan uyumak Karnınızın üzerinde uyuyorsanız: Yastıksız ya da boynunuzu ve omurganızı çok fazla zorlamayan yumuşak bir yastıkla uyuyabilirsiniz. Karnın üzerinde uyumak, var olan en stresli pozisyondur. Uzmanlar, yapabiliyorsanız ve istekliyseniz, kendinizi başka bir pozisyonda uyumak için eğitmenizi tavsiye ediyor. Örneğin tüy gibi doğal dolgulu bir yastık seçin.

Yumuşak ve çok dolu olmayan bir yastık seçmeye çalışın.

İpucu: Karnınızın ve pelvisinizin altına bir yastık koyarsanız, sırt ağrısını önlemenize yardımcı olabilir.

Sırt üstü uyuyorsanız: Sırt üstü uyuyanlar için en iyi yastık, boynunuzu ve başınızı destekleyen yastıktır, ancak başınızı öne itmemelidir. Doğal bir uyku pozisyonunu korumanıza yardımcı olması gerekir. İçi boş elyaf veya yün dolgulu bir yastık seçin.

Orta kalınlıkta bir yastık seçmeye çalışın. Çok dolu veya çok düz olmaması önemlidir. Yan yatıyorsanız: Bu pozisyon için yastığın, optimum omurga hizalaması için yeterli yükseklikte kafanız için destek sağlaması önemlidir. Gerekirse ek boyun desteği olan yastıklara da bakmalısınız. Sert bir yastık seçin. "Memory foam" adı verilen ve aldığı şekli koruyabilen bir köpük dolgusuna sahip "hafızalı köpük" dolgulu yastıklar, sizin için iyi bir seçenektir.

Omzunuzdaki baskıyı azaltmak için daha dolgun bir yastık seçmeye çalışın.

İpucu: Kulağınızla dış omzunuz arasındaki mesafe kadar kalın bir yastık arayın.

Yastık dolguları Sentetik ve doğal olmak üzere 2 çeşit yastık dolgusu vardır. Doğal dolgular genellikle alerjisi olan kişiler için iyidir ve genellikle daha uzun, yaklaşık 7 ila 10 yıl arasında bir kullanım süresi bulunur. Aynısı sentetik dolgular için söylenemez çünkü sadece 6 aydan 2 yıla kadar kalıcılıkları vardır. Sadece bu değil, aynı zamanda alerjileri daha da kötüleştiren maddeler biriktirebilirler. Yapay dolgular Polyfill — Hem yumuşak hem de sert yastıklar için kullanılabilir. İnce bir elyaftır ve iplikleri kolay kırılmaz. Köpükler (Polyfoam, latexfoam ve memory foam) — Genel olarak çok yönlü ve uzun süreli kullanılabilirdir. Bunları yıkamanız önerilmez ve genellikle ayarlanabilir yastıklarda bulunurlar. İçi Boş Elyaf — 50/50 polyester ve içi boş elyaftan yapılmış yastıkların dolgun bir görünüme sahip olmasını sağlarken aynı zamanda destek sağlarken rahat etmelerini sağlar. Doğal dolgular Yün — Kalın ve doğal bir elyaftır ve hipoalerjeniktir, yani alerjisi olan insanlar için harikadır. Aynı zamanda çok nefes alan bir malzemedir. Kuş tüyü ve kuş tüyü — Bunlar bir yastığa daha yumuşak bir his verirken aynı zamanda biraz destek sağlamak için idealdir. Çok dövülebilir ve nefes alabilirler, ayrıca yıkanması kolaydır.