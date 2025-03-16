Mükemmel olmaya çalışırken kendinizi kaybetmeyin! Hatalarımız bizim imzamızdır...

Mükemmeliyetçilik... Kulağa ne kadar güzel geliyor değil mi? En iyisini yapmak, en yükseğe ulaşmak, hiçbir hata yapmamak... Oysa işin aslı öyle değil. Mükemmeliyetçilik, çoğu zaman kendini sevememenin bir sonucudur.

Hakan Mengüç Giriş Tarihi: 16.03.2025 11:20 PAYLAŞ ABONE OL

Bir davet üzerine Berlin'deki Humboldt Üniversitesi'ndeydik. Burası, mükemmeliyetçilik üzerine önemli çalışmalara imza atan Karen Horney'in de eğitim aldığı üniversiteydi. Bu vesileyle, mükemmeliyetçilik üzerine derin bir sohbet gerçekleştirdik. Ben de bu haftaki yazımda, mükemmeliyetçiliği ve hayatımızdaki etkilerini kaleme almak istedim. Mükemmeliyetçilik... Kulağa ne kadar güzel geliyor değil mi? En iyisini yapmak, en yükseğe ulaşmak, hiçbir hata yapmamak... Oysa işin aslı öyle değil. Mükemmeliyetçilik, görünüşte bir başarı arayışı gibi dursa da, derinlerde çoğu zaman kendini sevememenin, kendini olduğu hâliyle yeterli görememenin bir sonucudur. Birçoğumuz farkında olmadan "Hata yaparsam sevilmem, yanlış yaparsam değerim azalır" inancıyla büyüdük. Çocukken gözlerindeki ışığı görmek için öğretmenlerimizin onayına muhtaçtık, ailemizin takdirini kazanmak için hep en iyisini yapmak zorundaydık. Zamanla öğrendik: "Mükemmel olmalıyım ki seveyim kendimi." Ama işte tam burada en büyük yanılgıya düştük. Çünkü mükemmelliğin peşinde koşarken en önemli şeyi kaybettik: Kendimizi...



İNSANI YALNIZLAŞTIRIR

Mükemmeliyetçi insanlar hata yapmaktan o kadar korkarlar ki, zamanla risk almamayı öğrenirler. Yeni şeyler denemek yerine bildikleri yolda ilerlerler, çünkü yanlış yapmaktan duydukları korku, onları hareketsiz bırakır. Başarı odaklıdırlar ama asıl dertleri başarı değildir. Onların asıl derdi, "Başarısız olursam ne olur?" sorusunun cevabıdır. Peki mükemmel olmaya çalışırken ne olur? Zamanla yalnızlaşırlar. Çünkü mükemmel görünen birine kimse yaklaşamaz. İnsan ilişkileri kırılganlıkla, açıklıkla, hata yapıp birlikte öğrenmekle güçlenir. Ama mükemmeliyetçi biri, hatalarını sakladıkça, yanlışlarını kabul etmedikçe, kimseyle gerçek bir bağ kuramaz. Mükemmeliyetçi insanlar çoğu zaman kontrolcüdür de. Sadece kendi hayatlarını değil, çevrelerindeki insanların hayatlarını da yönetmek isterler. Neden? Çünkü bir şeyin yanlış gitmesine tahammülleri yoktur. Ama unuttukları bir şey var: Hayat, kontrol edilemez. Bir nehir nasıl ki kendi yolunu bulur, hayat da öyle akar. Ona ne kadar direnç gösterirsen, o kadar yorulursun.