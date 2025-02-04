Musluklarınız yeni takılmış gibi olacak! Ne su lekesi kalıyor ne kireç: Sadece iki malzeme...

Birkaç dakika karışımın musluklarda kalması için bekleyin, böylece limon asidi, kirleri çözmeye başlayaın. Yaklaşık 10 dakika sonra, bir temizlik beziyle artıkları sildim ve son olarak mikrofiber bir bezle muslukları parlatmak için nazikçe ovaladım.

Sonuçları görünce şoke olabilirsiniz. Musluklar belirgin şekilde daha parlak hale gelerek ve o inatçı su lekelerini adeta silgi gibi silecek kadar kuvveli. Hatta en zorlu kireç lekeleri bile tek uygulamada büyük ölçüde azaltabiliyor. Üstelik, bu işlem hızlı ve tamamen kimyasal içermeyen bir yöntem.