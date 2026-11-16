Mutfağınızda yeni tatlara yer açın! Hint mutfağından nefis tarifler

LOKMA

MALZEMELER

2 su bardağı un

1 su bardağı süt tozu

1 adet yumurta

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yarım çay bardağı su

1 paket kabartma tozu

Yarım çay bardağı toz şeker

ŞERBET İÇİN:

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

Yarım limon

KIZARTMAK İÇİN:

Bol sıvı yağ

YAPILIŞI: Şeker ve suyu 10 dakika kadar kaynatıyoruz, içine yarım limon sıkıp ocaktan alıyoruz. Hamuru için; unu, süt tozunu ve kabartma tozunu eleyerek bir kaba koyuyoruz. Başka bir kabın içerisinde ise yumurta, sıvı yağ, toz şeker ve suyu karıştırıyoruz. Daha sonra unlu karışıma ekleyerek birbirine yediriyoruz. Yumuşak, ele yapışan bir kıvamda hamur hazırlayacağız. Hamurun üzerini nemli bir bezle örtüp 30 dakika kadar dinlenmeye bırakıyoruz. Daha sonra hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak küçük yuvarlaklar yapıyoruz. Derince bir tencereye sıvı yağ koyuyoruz ve iyice ısınınca ocağı kısıyoruz. Yuvarlak hamurlarımızı yağın içine atıp çevirerek kızartıyoruz, ardından direkt soğuk şerbetin içine atarak şerbetini çekmesini bekliyoruz.