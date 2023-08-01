Mutfağınızdan eksik etmeyin! Mide ağrısını dakikalar içinde kestirip atıyor... Yiyenin şifa bulduğu besin

Mide ağrısı, cinsiyet fark etmeksizin hem yetişkinlerde hem de çocuklarda çok yaygın görülür. Hatta bazen hiç geçmeyecekmiş gibi şiddetli olur. Midede oluşan bu rahatsızlık kişiyi kötü hissettirir ve yaşam kalitesini olumsuz etkiler.
Yiyenlerin şifa bulduğu o besinler;
YOĞURT
Yoğurt probiyotik ve faydalı bakteriler içerir.
En fazla probiyotik içeren besinlerden birisi olan yoğurt, mide ağrılarını yok etmeye yardımcı olur.
Mide asitlerinin yapısını korur.
Midenizin ağrıdığı esnada 1 kase yoğurt yiyerek rahatlayabilirsiniz.
Yoğurtta bulunan faydalı bakteriler, bağırsakların hızlı çalışmasını sağlar.
Kalın bağırsakta oluşan toksik maddelerin dışarı atılmasına yardımcı olur.
Ancak laktoz intoleransı bulunanlar tüketmemeli.
PAPATYA ÇAYI
Papatya çayı birçok problemin çözücüsüdür.
İltihaplanma olarak bilinen inflamasyonu ve ödemi azaltan "antiiflamatuar" özelliği sayesinde midedeki kasların gevşemesini sağlar.
Midedeki ağrıyı hafifletir.
Kramp oluşumunu engeller.
Sakinleştirici özelliği bulunur.
ARMUT
Lif bakımından zengin olan armut, midenizi yormaz ve lifli yapısı sayesinde ağrının hafiflemesine yardımcı olur. Mide enzimlerinin sağlıklı bir şekilde salgılanmasına destek olur.
ZENCEFİL
Hazımsızlık giderici olan zencefil, mide kaslarının gevşemesini sağlar.
Mide kasılmalarını hızlandırabilecek shogaol ve gingerol isimli kimyasalları içerir.
Bu sebeple zencefil tüketmek, hazımsızlığa sebep olan yiyeceklerin hızlı sindirilmesini sağlar.
Mide ağrısını azaltır.
Yiyeceklere zencefil ekleyebilirsiniz.
Zencefil parçalarını çiğneyerek veya çay olarak da tüketebilirsiniz.
NANE
Bağırsaklardaki kas spazmlarını azaltır.
Ağrı gidermeye yardımcı olur.
Hindistan, Pakistan ve İran'da hazımsızlığı önlemek için geleneksel tedavi yöntemidir.
Nane, yaprak şeklinde olduğu gibi pişmiş olarak da tüketilebilinir.
Mide ağrılarını ve mide ekşimesini azaltmaya yardımcı olur.
KARANFİL
Midedeki gazın azalmasına yardımcı olur.
Sindirim salgılarının artmasını sağlayan maddeler içerdiği için sindirimi hızlandırır.
Böylelikle midedeki kramp ve basınç azalır.
Kusmayı ve bulantıyı da iyi gelir.
Mide ağrısı olan kişiler, uyumadan önce bir çay kaşığı çekilmiş veya toz karanfile bal ekleyerek de tüketebilir.
Alerjisi olanların bu besinleri kullanması uygun değildir. Mide ağrınızın geçmemesi ve uzun sürmesi durumunda doktora görünmenizi tavsiye ederiz.
MİDE AĞRISI OLAN KİŞİLERİN YEMEMESİ GEREKEN BESİNLER
Şarküteri ürünleri ve çok tuzlu peynirler
Aşırı yağlı yiyecekler; kızartma, kavurma, krema gibi yiyecekler
Şerbetli ve yağlı tatlılar, hamur işleri
İçinde ne olduğu bilinmeyen hazır gıdalar
Bol salçalı ve acılı yiyecekler; zeytin, limon tuzu, turşu, sarımsak gibi yiyecekler
Kuru baklagiller şişkinlik ve gaz problemi oluşturacağı için mideye rahatsızlık verebilir. Bu sebeple kuru baklagil tüketim sıklığını azaltmak faydalı olacaktır.