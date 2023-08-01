Mutfağınızdan eksik etmeyin! Mide ağrısını dakikalar içinde kestirip atıyor... Yiyenin şifa bulduğu besin

Mide ağrısı, cinsiyet fark etmeksizin hem yetişkinlerde hem de çocuklarda çok yaygın görülür. Hatta bazen hiç geçmeyecekmiş gibi şiddetli olur. Midede oluşan bu rahatsızlık kişiyi kötü hissettirir ve yaşam kalitesini olumsuz etkiler.