Mutfak temizliğinde herkesin unuttuğu bakteri yuvası! Düzenli temizlenmediğinde adeta mikroplar yapışıyor

Ev temizliğinde bazı noktalar farkında olmadan atlanıyor ve ne yazık ki göremediğimiz bu alanlar bir süre sonra gerçek bir bakteri ve mikrop yuvasına dönüşebiliyor. Bu alanlardan biri de mutfağınızdaki yiyeceklerin her birini temizlemek adına altına tuttuğunuz musluklar…
Temizlik uzmanı Nancy Emery, "mutfak muslukları, bakterilerin üremesi için gerçek bir ortamdır." diyor.
Mutfak muslukları, özellikle de sert su bulunan bölgelerde en fazla bakteri ve kireç birikiminin barınabileceği bir yer olduğundan, temizlik aşamasında ekstra dikkat edilmesi gerekir.
Musluklardaki perlatör (Musluklara takılan bir cihazdır ve suyun akışını düzenleyerek daha verimli bir kullanım sağlar. Genellikle metal veya plastikten yapılır. Bu küçük parça, suyun musluktan çıktığı noktada yer alır), kireç birikintilerine karşı oldukça hassastır ve zamanla su akışını bozarak bakteri ve mineralleri hapseder.
Mikropların su yoluyla yayılmasını önlemek için, perlatörü birkaç ayda bir çıkarıp temizlemeyi alışkanlık haline getirmeli ve düzenli olarak bakımını yapmalıyız.
MUTFAK MUSLUĞUNUZU VİRÜSLERDEN ARINDIRIN
Musluklarınızı birkaç ayda bir düzenli temizlemek uzun bir iş gibi gözükse de aslında oldukça pratik şekilde bakımını sağlayabilirsiniz.
Beyaz sirke
Eğer musluklarınız çok kötü bir durumda ise bu problemi beyaz sirke ile çözebilirsiniz. Yarım bardak sıcak suya aynı miktarda beyaz sirke ekleyin ve temiz bir temizleme bezini çözeltiye batırın. Daha sonra musluğunuzu bu çözeltili bez ile güzelce ovalayarak temizleyin.
Diş fırçası ve kabartma tozu
Kabartma tozu, çoğu yüzey temizliğinde harika bir verim almanızı sağlar. Eski bir diş fırçanız varsa az miktarda kabartma tozu ve çok az miktarda su ile musluklarınızı temizleyebilirsiniz.
Musluğunuzu pis lekelerden gidermek ve bakterilerden arındırmak adına diş fırçasına uygulayacağınız çözelti ile musluklarınızı temizleyecek ve parlamasını sağlayacaksınız.
Bulaşık sabunu ve ılık su
Musluklarınız özellikle çok kirli değilse, bulaşık sabunu ve ılık suyla bir bez kullanarak silmek yeterli olacaktır. Lavabo armatürünü bulaşık sabunu ile iyice ovalayıp kullanılmayan bir temizlik bezi ile kurulayabilirsiniz. Bu adım hem musluğunuzu bakterilerden arındıracak hem de parlamasını sağlayacak.