Mutfak temizliğinde herkesin unuttuğu bakteri yuvası! Düzenli temizlenmediğinde adeta mikroplar yapışıyor

Ev temizliğinde bazı noktalar farkında olmadan atlanıyor ve ne yazık ki göremediğimiz bu alanlar bir süre sonra gerçek bir bakteri ve mikrop yuvasına dönüşebiliyor. Bu alanlardan biri de mutfağınızdaki yiyeceklerin her birini temizlemek adına altına tuttuğunuz musluklar…

Mutfak muslukları, özellikle de sert su bulunan bölgelerde en fazla bakteri ve kireç birikiminin barınabileceği bir yer olduğundan, temizlik aşamasında ekstra dikkat edilmesi gerekir.

Temizlik uzmanı Nancy Emery, "mutfak muslukları, bakterilerin üremesi için gerçek bir ortamdır." diyor.

Musluklardaki perlatör (Musluklara takılan bir cihazdır ve suyun akışını düzenleyerek daha verimli bir kullanım sağlar. Genellikle metal veya plastikten yapılır. Bu küçük parça, suyun musluktan çıktığı noktada yer alır), kireç birikintilerine karşı oldukça hassastır ve zamanla su akışını bozarak bakteri ve mineralleri hapseder.

Mikropların su yoluyla yayılmasını önlemek için, perlatörü birkaç ayda bir çıkarıp temizlemeyi alışkanlık haline getirmeli ve düzenli olarak bakımını yapmalıyız.